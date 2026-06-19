Kars'ta Sevimli Kızıl Tilki Dalton - Son Dakika
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Kars'ta Sevimli Kızıl Tilki Dalton

Kars\'ta Sevimli Kızıl Tilki Dalton
19.06.2026 07:53
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Kars'ta piknik alanında görülen kızıl tilki Dalton, vatandaşlarla vakit geçirip yiyecek buldu.

Kars'ta doğaseverlerin ve piknikçilerin yakından tanıdığı kızıl tilkisürekli etrafını kontrol eden ve temkinli davranan bu kez Benliahmet Tren İstasyonu piknik alanında görüntülendi. Bölgenin adeta maskotu haline gelen sevimli tilki, piknikçilerin arasında rahatça dolaşarak karnını doyuruyor.

Piknik yapmak için alanda bulunan vatandaşların yanına kadar gelen Dalton, zaman zaman insanların ayaklarının dibine kadar yaklaşarak dikkat çekti. Kendisine atılan yiyecekleri yiyerek karnını doyuran tilki, kameralara yansıdı.

İnsanlara alışkın olduğu gözlenen Dalton'un, buna rağmen tedbiri elden bırakmadığı görüldü. Vatandaşlara yaklaşmasına rağmen, kızıl tilki sürekli etrafını kontrol eden ve temkinli davrandı. Karnını doyurduktan sonra bir süre daha piknik alanında dolaşan Dalton, daha sonra çevredeki ağaçlık alana yönelerek gözlerden kayboldu. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Kars'ta Sevimli Kızıl Tilki Dalton - Son Dakika

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