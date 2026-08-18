Kartepe-Akmeşe Yolu'nda Yenileme Çalışması - Son Dakika
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Kartepe-Akmeşe Yolu'nda Yenileme Çalışması

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Kartepe-Akmeşe Devlet Yolu'nda üstyapı yenileme çalışmaları başladı, trafik düzenlemesi yapıldı.

Kartepe-Akmeşe Devlet Yolu'nda üstyapı yenileme çalışması başladı. Çalışma nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer şeritlerden iki yönlü sağlanacak.

Kartepe-Akmeşe Devlet Yolu'nun belirli kesimlerinde üstyapı yenileme çalışması başlatıldı. Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki yolda başlayan çalışmalar kapsamında yolun bir bölümü trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer şeritlerden iki yönlü olarak sağlanacak. 2026 Yılı Çalışma Programı kapsamında yürütülen çalışmalar, Kartepe-Akmeşe Devlet Yolu'nun 07+000 ile 09+500 kilometreleri arasındaki yaklaşık 2,5 kilometrelik kesiminde gerçekleştirilecek.

Trafik iki yönlü sağlanacak

Üstyapı yenileme çalışması yapılan kesimde yolun ilgili bölümü trafiğe kapatılacak. Sürücülerin ulaşımı ise açık kalan şeritlerden gidiş-geliş şeklinde iki yönlü olarak sağlanacak. Çalışmalar süresince trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli emniyet tedbirleri alınacak ve onaylı trafik projesine uygun şekilde işaretleme yapılacak. Yetkililer, sürücülerin çalışma alanlarında bulunan trafik işaret ve işaretçilerine dikkatle uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: İHA

Trafik, Ulaşım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kartepe-Akmeşe Yolu'nda Yenileme Çalışması - Son Dakika

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