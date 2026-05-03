Kartepe'de bahar ayında kar ve buzlanma mesaisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kartepe'de bahar ayında kar ve buzlanma mesaisi

Kartepe\'de bahar ayında kar ve buzlanma mesaisi
03.05.2026 13:31  Güncelleme: 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartepe'de hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Kartepe'de hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Mayıs ayında ilçeyi beyaza bürüyen yağışın ardından, Kartepe Belediyesi ekipleri ulaşımın aksamaması için karla mücadele ve tuzlama çalışması başlattı.

Kentte mayıs ayının ilk günlerinde bahar mevsimi yaşanırken, Kartepe'nin yüksek rakımlı bölgeleri yağan karla birlikte aniden beyaza büründü. Kış aylarını aratmayan manzaraların oluştuğu ilçede, ulaşımda aksamalar yaşanmaması için Kartepe Belediyesi ekipleri harekete geçti.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri, gece saatlerinden itibaren iş makineleri ve kar küreme araçlarıyla kritik noktalarda yol açma çalışmalarına başladı.

"Gizli buzlanma" uyarısı

Ekiplerin 24 saat esasına göre görev başında olduğunu belirten Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Mayıs ayında yaşadığımız bu sürpriz yağışa hazırlıksız yakalanmadık. Ekiplerimiz sahada ve görevlerinin başında" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, kar küreme çalışmalarının yanı sıra yollarda oluşabilecek gizli buzlanma tehlikesine karşı da aralıksız tuzlama faaliyeti yürütülüyor.

Belediye yetkilileri, özellikle yüksek kesimlerdeki mahallelerde yaşayan vatandaşları ve Kartepe zirvesi istikametini kullanacak sürücüleri buzlanma riskine karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kartepe'de bahar ayında kar ve buzlanma mesaisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ateşkes sürerken ABD’den Orta Doğu’ya benzeri görülmemiş silah takviyesi Ateşkes sürerken ABD’den Orta Doğu’ya benzeri görülmemiş silah takviyesi
Beyaz Saray’dan, ABD Kongresi’ne mektup: Savaş sona erdi Beyaz Saray'dan, ABD Kongresi'ne mektup: Savaş sona erdi
İsrailli üst düzey isimden hezimet itirafı İsrailli üst düzey isimden hezimet itirafı
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Felaketi yaşıyoruz“ demişti Aile ve Nüfus On Yılı konulu genelge Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Aile ve Nüfus On Yılı konulu genelge Resmi Gazete'de
Almanya-ABD hattında gerilim tırmanıyor Trump, 5 bin askeri çekiyor Almanya-ABD hattında gerilim tırmanıyor! Trump, 5 bin askeri çekiyor
Meteoroloji uyardı Yağışlar 4 gün daha sürecek Meteoroloji uyardı! Yağışlar 4 gün daha sürecek

13:50
İsrail anlaşmayı onayladı ABD’den iki yeni savaş filosu alıyor
İsrail anlaşmayı onayladı! ABD'den iki yeni savaş filosu alıyor
13:30
İnsansı robot kontrolden çıktı, festivalde büyük korku yaşandı
İnsansı robot kontrolden çıktı, festivalde büyük korku yaşandı
13:20
İstanbul’da infial yaratan görüntü 86 yaşındaki sapık gözaltına alındı
İstanbul'da infial yaratan görüntü! 86 yaşındaki sapık gözaltına alındı
13:03
Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP’den ihraç edildi
Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP'den ihraç edildi
11:43
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı Bakan Ersoy yanıtladı
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı
11:42
Okul saldırısından 18 gün sonra vefat eden Almina’nın annesinin sözleri yürek parçaladı
Okul saldırısından 18 gün sonra vefat eden Almina'nın annesinin sözleri yürek parçaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2026 14:36:28. #7.12#
SON DAKİKA: Kartepe'de bahar ayında kar ve buzlanma mesaisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.