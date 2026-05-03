Kartepe\'de bahar ayında kar ve buzlanma mesaisi

Kartepe'de hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Mayıs ayında ilçeyi beyaza bürüyen yağışın ardından, Kartepe Belediyesi ekipleri ulaşımın aksamaması için karla mücadele ve tuzlama çalışması başlattı.

Kentte mayıs ayının ilk günlerinde bahar mevsimi yaşanırken, Kartepe'nin yüksek rakımlı bölgeleri yağan karla birlikte aniden beyaza büründü. Kış aylarını aratmayan manzaraların oluştuğu ilçede, ulaşımda aksamalar yaşanmaması için Kartepe Belediyesi ekipleri harekete geçti.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri, gece saatlerinden itibaren iş makineleri ve kar küreme araçlarıyla kritik noktalarda yol açma çalışmalarına başladı.

"Gizli buzlanma" uyarısı

Ekiplerin 24 saat esasına göre görev başında olduğunu belirten Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Mayıs ayında yaşadığımız bu sürpriz yağışa hazırlıksız yakalanmadık. Ekiplerimiz sahada ve görevlerinin başında" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, kar küreme çalışmalarının yanı sıra yollarda oluşabilecek gizli buzlanma tehlikesine karşı da aralıksız tuzlama faaliyeti yürütülüyor.

Belediye yetkilileri, özellikle yüksek kesimlerdeki mahallelerde yaşayan vatandaşları ve Kartepe zirvesi istikametini kullanacak sürücüleri buzlanma riskine karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı. - KOCAELİ