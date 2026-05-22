Kartepe\'de mezarlık ve yeşil alanlar Kurban Bayramı\'na hazırlanıyor

Kartepe'de belediye ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde mezarlıklar, parklar ve yeşil alanlarda kapsamlı çevre düzenleme ile temizlik çalışması başlattı.

Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri vatandaşların kabir ziyaretlerini daha rahat ve huzurlu bir ortamda yapabilmesi için mezarlıklarda yoğun mesai harcıyor. Çalışmalar kapsamında, mezar araları ve yürüyüş yollarındaki yabani otlar biçilirken, kuruyan ve tehlike arz eden ağaç dalları da kontrollü şekilde budanarak alandan uzaklaştırılıyor.

İlçe genelindeki park ve yeşil alanlarda da bakım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çim biçme, ağaç budama ve çevre temizliği yapan ekipler, çocuk oyun alanları ile dinlenme noktalarında da gerekli onarımları gerçekleştirerek ortak kullanım alanlarını vatandaşların güvenle faydalanabileceği şekilde bayrama hazır hale getiriyor. - KOCAELİ