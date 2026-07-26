Selin vurduğu Doğanyurt’ta menfezler tıkandı, köylerde dereler taştı - Son Dakika
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Selin vurduğu Doğanyurt’ta menfezler tıkandı, köylerde dereler taştı

Selin vurduğu Doğanyurt’ta menfezler tıkandı, köylerde dereler taştı
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Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle metrekareye 157 kilogram yağış düştü. Menfezlerin tıkanmasıyla dereler taştı, su baskınları yaşandı. Ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu'da metrekareye 157 kilogram yağışın düştüğü Doğanyurt ilçesinde menfezler tıkandı. Çayın debisi yükseldi. Köylerde dereler taştı. Doğanyurt Belediyesi ile DSİ 23. Bölge Müdürlüğü ekipleri, taşkınları önlemek için seferber oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 'turuncu' kodla uyarı verdiği Kastamonu'da Doğanyurt ilçesinde kuvvetli sağanaklar yaşamı olumsuz etkiledi. Metrekareye düşen yağış miktarı 157 kilogramı aştı. Birçok noktada irili ufaklı su baskınları meydana geldi. Sel suları, bazı köy yollarında kum ve taş birikintileri oluşturdu.

Doğanyurt ilçe merkezinden geçerek Karadeniz'e yükselen Meset Çayı'nın debisinin artmasıyla Devlet Su İşleri (DSİ) 23. Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Tedbir amaçlı bölgede bekletilen ekipler, iş makinesiyle çay üzerindeki köprü ayaklarının tıkanmaması için yoğun bir çalışma yürüttü. Ekipler, muhtemel taşkınların önlenmesi için mücadele veriyor.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Kuzey Arama Kurtarma Derneği ile Doğanyurt Belediyesi ekipleri de, ilçe merkezinde oluşan su birikintilerinin tahliyesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, tıkanan menfezleri açmak ve taşkın yaşanan alanlardaki su birikintilerini tahliye etmek için çalışma yürütüyor.

Ayrıca Doğanyurt ilçesine bağlı Düzağaç, Danışman ve İkidere köyleri gibi birçok köyde de derelerin taşması nedeniyle su baskınları yaşandı. Bazı köy yolları da heyelanlar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Öte yandan Kastamonu Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son değerlendirmelere göre; 26 Temmuz Pazar günü öğle saatlerine kadar kentin kuzey kesimlerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yer yer çok kuvvetli olarak aralıklarla etkisini sürdürmesinin beklendiğini açıkladı.

Valilikten yapılan uyarıda, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını, yetkili kurumların yapacağı uyarıları takip etmelerini istedi.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Acil Durum, Doğanyurt, Kastamonu, 3. Sayfa, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Selin vurduğu Doğanyurt’ta menfezler tıkandı, köylerde dereler taştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Selin vurduğu Doğanyurt’ta menfezler tıkandı, köylerde dereler taştı - Son Dakika
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