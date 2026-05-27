Kastamonu'da Devrekani Çayı'nda Debi Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kastamonu'da Devrekani Çayı'nda Debi Yükseldi

Kastamonu\'da Devrekani Çayı\'nda Debi Yükseldi
27.05.2026 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devrekani Çayı'ndaki su seviyesi artarken, çevre köylerdeki tarım arazileri tedirginliği artırıyor.

Kastamonu'da 7 ilçeden geçerek Karadeniz'e dökülen Devrekani Çayı'nın debisi yükseldi. Çay çevresinde tarım arazileri bulunan vatandaşlar tedirginlik yaşıyor.

Meteoroloji'nin sarı kod ile uyarıda bulunduğu Kastamonu'da son günlerde sağanak yağış etkili oluyor. Yağışla birlikte çay ve dere yataklarında suların debisi yükseldi. Devrekani ilçesi Başakpınar köyü sınırlarından doğan ve Daday, Seydiler, Ağlı, Pınarbaşı, Azdavay ve Cide ilçeleri ile Küre Dağları Milli Parkı'ndan geçerek Karadeniz'e dökülen Devrekani Çayı'nın da debisi yükseldi. Devrekani Çayı'nın beslediği Beyler Barajı ve Kulaksızlar Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Devrekani Çayı'nın geçtiği güzergahlarda yaşayan vatandaşlar ise, artan su seviyesi nedeniyle tedirginlik yaşıyor. Çay çevresinde tarım arazileri bulunan bölge halkı, sağanak yağışlar sonrasında taşkın riskinin artabileceğini ifade ediyor. Vatandaşlar, Daday'ın Çayözü köyünde yükselen çayın debisini cep telefonu kamerasıyla da görüntüledi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Devrekani, Kastamonu, 3. Sayfa, Tarım, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kastamonu'da Devrekani Çayı'nda Debi Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu’nun ekibinden CHP’de “maaşlar donduruldu“ iddialarına yanıt Kılıçdaroğlu'nun ekibinden CHP'de "maaşlar donduruldu" iddialarına yanıt
AK Parti “af“ tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok AK Parti "af" tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok
CHP Parti Meclisi’nin 56 kişi ile toplanması bekleniyor CHP Parti Meclisi'nin 56 kişi ile toplanması bekleniyor
Kolombiya’nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu Duran ve Davinson Sanchez detayı Kolombiya'nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu! Duran ve Davinson Sanchez detayı
Özgür Özel gövde gösterisi yaptı İşte olaylı İzmir mitinginden dikkat çeken kareler Özgür Özel gövde gösterisi yaptı! İşte olaylı İzmir mitinginden dikkat çeken kareler
VakıfBank, efsane ismi Ayça Aykaç’a veda etti VakıfBank, efsane ismi Ayça Aykaç'a veda etti

12:09
Özgür Özel’in de adı geçiyordu Kılıçdaroğlu ihraç tartışmalarına noktayı koydu
Özgür Özel'in de adı geçiyordu! Kılıçdaroğlu ihraç tartışmalarına noktayı koydu
11:54
Şarkıcı Simge Sağın aşka geldi Sevgilisinin kucağında poz verdi
Şarkıcı Simge Sağın aşka geldi! Sevgilisinin kucağında poz verdi
11:24
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur
11:18
Bakan Gürlek: Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan 2015 saldırısı yeniden incelemeye alındı
Bakan Gürlek: Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan 2015 saldırısı yeniden incelemeye alındı
11:12
Özel’in “Genel başkanı üyeler seçsin“ teklifine Kılıçdaroğlu’ndan yanıt
Özel'in "Genel başkanı üyeler seçsin" teklifine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt
09:39
Tokyo’da bayram coşkusu taştı Cemaat avluya sığmadı, namaz 3 kere kılındı
Tokyo'da bayram coşkusu taştı! Cemaat avluya sığmadı, namaz 3 kere kılındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 12:36:48. #7.12#
SON DAKİKA: Kastamonu'da Devrekani Çayı'nda Debi Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.