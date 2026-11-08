Kastamonu\'da gece başlayan kar yağışı Tosya\'nın yüksek köylerini beyaza bürüdü

Kastamonu'da gece başlayan kar yağışı Tosya'nın yüksek köylerini beyaza bürüdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı kent genelinde etkili olmayı sürdürüyor. Tosya ilçesinin yüksek rakımlı köyleri karla beyaza bürünürken, yağışın gece boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Kastamonu'da dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, yüksek rakımlı bölgelerde devam ediyor.
Kastamonu'da kar yağışı devam ediyor. Dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kent genelinde etkili olmaya devam ediyor. Tosya ilçesinde yüksek rakımlı noktalardaki köyler yağan karla beyaza büründü. Kar yağışının gece boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: İHA
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