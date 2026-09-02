Kastamonu'da habersiz afet tatbikatında 131 personel enkaz senaryosuna başarıyla müdahale etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kastamonu'da habersiz afet tatbikatında 131 personel enkaz senaryosuna başarıyla müdahale etti

Kastamonu\'da habersiz afet tatbikatında 131 personel enkaz senaryosuna başarıyla müdahale etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da afetlere müdahale kapasitesini test etmek amacıyla habersiz enkazda arama ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. AFAD, itfaiye, UMKE ve jandarma gibi kurumlardan 131 personel ve 37 araçla yürütülen tatbikat, bina göçmesi senaryosuyla başarıyla tamamlandı.

Kastamonu'da arama ve kurtarma ekiplerinin afetlere müdahale kapasitesini test etmek amacıyla habersiz bir şekilde gerçekleştirilen tatbikat, 131 personel tarafından başarıyla tamamlandı.

Kastamonu'da afet ve acil durumlara müdahale kapasitesinin değerlendirilmesi, kapasitesinin değerlendirilmesi, kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğinin geliştirilmesi, müdahale ekiplerinin birlikte çalışma kabiliyetlerinin artırılması ve mevcut müdahale planlarında yer alan eksikliklerin tespit edilerek giderilmesi amacıyla, habersiz enkazda arama ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Dün akşam saatlerinde başlayan tatbikat, gece saatlerine kadar devam etti. Tatbikata AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Asayiş Komando Bölüğü, Jandarma Köpekli Arama Kurtarma Unsuru, Milli Eğitim Müdürlüğü Arama ve Kurtarma ekibi, İl Özel İdaresi, Türk Kızılayı ve arama ve kurtarma dernekleri katılım sağladı. 131 personel ve 37 araç ile gerçekleştirilen tatbikat çerçevesinde hazırlanan bina göçmesi senaryosu doğrultusunda, enkazda arama ve kurtarma faaliyetleri, ekiplerin sevk ve idaresi, kurumlar arası koordinasyon ve iş birliği, olay yeri yönetimi ile müdahale kapasitesinin değerlendirilmesine yönelik uygulamalar gerçekleştirildi.

Tatbikat süresince ekiplerin olay yerine intikali, görev dağılımı, koordineli çalışma kabiliyetleri ve teknik donanım kullanımları gözlemlenerek mevcut müdahale kapasitesi değerlendirildi. Kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve müdahale planlarında geliştirilecek alanların tespiti amacıyla yürütülen tatbikat başarıyla tamamlandı.

Kaynak: İHA

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Acil Durum, Kastamonu, Jandarma, Güvenlik, İtfaiye, Çevre, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kastamonu'da habersiz afet tatbikatında 131 personel enkaz senaryosuna başarıyla müdahale etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12. kattan düşen Ecrin’i hayatta tutan hayali gerçek oldu 12. kattan düşen Ecrin'i hayatta tutan hayali gerçek oldu
Ankara’da film gibi olay: Eşeğe araç muamelesi yapıldı Ankara’da film gibi olay: Eşeğe araç muamelesi yapıldı
Önce liderini aldı şimdi petrolünü ABD, Venezuela’nın rezervlerini 100 yıl kontrol edecek Önce liderini aldı şimdi petrolünü! ABD, Venezuela'nın rezervlerini 100 yıl kontrol edecek
Suriye’nin İdlib ilinde mühimmat yüklü aracın patlaması sonucu 5 kişi öldü Suriye'nin İdlib ilinde mühimmat yüklü aracın patlaması sonucu 5 kişi öldü
Sen misin Şi’ye yaklaşan Korumaların müdahalesi sert oldu Sen misin Şi'ye yaklaşan! Korumaların müdahalesi sert oldu
Oosterwolde, sahalara geri dönüş tarihini duyurdu Oosterwolde, sahalara geri dönüş tarihini duyurdu

14:36
Ortalık savaş alanına döndü Kaleci sahaya giren taraftarı yumrukladı
Ortalık savaş alanına döndü! Kaleci sahaya giren taraftarı yumrukladı
14:20
Azerbaycan Manatı coştu İşte Türk Lirası karşısındaki değeri
Azerbaycan Manatı coştu! İşte Türk Lirası karşısındaki değeri
13:52
AK Parti’ye geçen belediyede uyuşturucu şoku 171 kişi pozitif çıktı, başsavcılık harekete geçti
AK Parti'ye geçen belediyede uyuşturucu şoku! 171 kişi pozitif çıktı, başsavcılık harekete geçti
13:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan YPG’nin feshine ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YPG'nin feshine ilk yorum
13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan girdiği yanlış yoldan dönmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan girdiği yanlış yoldan dönmeli
13:02
Özel ve Kılıçdaroğlu’nun sıcak selamlaşması
Özel ve Kılıçdaroğlu'nun sıcak selamlaşması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 14:44:18. #7.13#
SON DAKİKA: Kastamonu'da habersiz afet tatbikatında 131 personel enkaz senaryosuna başarıyla müdahale etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement