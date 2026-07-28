Kastamonu'da Sel İzisinin Silinmesi İçin Çalışmalar Sürüyor - Son Dakika
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Kastamonu'da Sel İzisinin Silinmesi İçin Çalışmalar Sürüyor

Kastamonu\'da Sel İzisinin Silinmesi İçin Çalışmalar Sürüyor
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Kastamonu'da sel sonrası 16 ilden gelen ekiplerle su tahliye ve zarar tespit çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu'da hafta sonu etkili olan sağanak yağış sebebiyle yaşanan selin izlerini silmek amacıyla başlatılan çalışmalar 16 farklı ilden gelen ekipler, 838 personel ve 142 iş makinesiyle sürdürülüyor.

Kastamonu'da 25-26 Temmuz tarihlerinde, özellikle sahil bandındaki ilçelerde metrekareye 24 saatte 100 kilogramın üzerinde yağış düştü. 25 Temmuz Cumartesi günü Doğanyurt ilçesinde su baskınları yaşanırken, 26 Temmuz Pazar günü saat 04.00 sıralarında Cide ilçe merkezinden geçen derenin üç ayrı noktadan taşması sonucu cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Yaşanan su baskınları sebebiyle konutlar, iş yerleri, depolar, garajlar, tarım alanları ve araçlarda hasar meydana geldi.

136 noktada su tahliyesi yapıldı

Çalışmalarla ilgili Kastamonu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, AFAD Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yürütülen çalışmalarda, 16 farklı ilden gelen 48 kurumdan toplam 838 personel ile 142 iş makinesi görev yaptığı ifade edildi. Ayrıca 11 ilin AFAD il müdürlüklerinden gelen 36 arama ve kurtarma personelinin de sahada çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Su tahliye çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığının kaydedildiği açıklamada, il ve çevre illerden bölgeye sevk edilen 21 vidanjör ve 35 motopomp ile 136 farklı noktada su tahliye çalışmasının gerçekleştirildiği ifade edildi.

Zarar tespit çalışmaları çerçevesinde 65 iş yeri ile 83 konut olmak üzere toplam 148 noktada inceleme yapıldığının duyurulduğu açıklamada, tarımsal zararların belirlenmesi amacıyla da 40 farklı noktada yaklaşık 15 dekarlık alanda tespit çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi. İlçe merkezi ve köylerde içme suyu, kanalizasyon, yol ve diğer altyapıya yönelik incelemelerin devam ettiğinin aktarıldığı açıklamada, AFAD gönüllülerinin de camilerde ve konutlarda temizlik çalışmalarına destek verdiği kaydedildi. Cide ilçe merkezinde enerji, haberleşme ve içme suyu hizmeti verilemeyen mahalle de bulunmadığı kaydedildi.

Beslenme hizmetleri kapsamında vatandaşlara 900 kişilik sıcak yemek ulaştırıldığını duyuran Kastamonu Valiliği, geçici barınma ihtiyacı bulunan 36 vatandaşın ise ilçedeki öğrenci yurtlarında güvenli şekilde misafir edildiğini açıkladı.

Açıklamada, Cide ilçesinde hayatın en kısa sürede normale dönmesi amacıyla devletin tüm kurumlarının koordinasyon içerisinde çalışmalarını kesintisiz sürdürdüğü ifade edildi.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Doğal Afet, Kastamonu, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kastamonu'da Sel İzisinin Silinmesi İçin Çalışmalar Sürüyor - Son Dakika

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