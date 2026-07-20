Kastamonu Ormanlarına Cam Şişe Atmak Tepki Çekti - Son Dakika
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Kastamonu Ormanlarına Cam Şişe Atmak Tepki Çekti

Kastamonu Ormanlarına Cam Şişe Atmak Tepki Çekti
20.07.2026 10:53
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İhsangazi'de piknikçiler tarafından bırakılan cam şişeler ormanda yangın riski oluşturdu. Duyarlı vatandaşlar çöpleri topladı.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde piknikçiler tarafından ormanlara atılan ve yangınlara davetiye çıkartan cam şişeler pes dedirtti. İstanbul'dan ilçeye gelen ve ilçede yaşayan vatandaşlar birlikte ormanlık alana atılan cam şişeleri ve çöpleri topladı.

İstanbul'dan Kastamonu'nun İhsangazi ilçesine tatil için gelen vatandaşlar, ormanlık alanda karşılaştıkları cam şişeler karşısında hayrete düştü. Son yıllarda büyük orman yangınlarının yaşandığı Kastamonu'da piknik yapan şahıslar tarafından atılan ve yangınlara sebep olabilecek cam şişelere karşı duyarsız kalmayan vatandaşlar, ormanlık alanda çöp topladı. İlçeyi ziyaret eden ve ilçede yaşayan duyarlı vatandaşlar topladıkları cam şişeleri ve çöpleri araçlarıyla ilçe merkezine götürerek geri dönüşüm konteynerlerine attı.

Duruma tepki gösteren vatandaşlar, Türkiye'nin her yerinde insan kaynaklı orman yangınları yaşanıyorken, ormana cam şişelerin atılmasının sebebini anlayamadıklarını ifade etti.

"Ormanlarda yangına sebep olan malzemeleri sağa, sola atmışlar"

İstanbul'dan Kastamonu'ya tatil için geldiğini söyleyen Ökkeş Dönmez, karşılaştığı manzaranın kendisini üzdüğünü dile getirerek, "Ortalık pislik içerisinde. Ormanlarda yangına sebep olan malzemeleri sağa, sola atmışlar. Madem yediniz, içtiniz, çöpümüzü toplayım ormanımıza karşı duyarlı olalım. Özellikle Kastamonu sık ormanlarıyla meşhur. Yangınların çok olduğu bir yer. Lütfen, daha duyarlı olalım. Ormanlarda yangın çıkmasını önlemek için ağaçların sık olduğu yerlerde daha çok dikkatli olmamız lazım. Burası hepimizin, doğayı kirletirseniz doğa da bizi kirletir. Lütfen çöpleri toplayıp, geri dönüşüm kutularına atalım. Ormanları koruyalım. İçtiğiniz içeceklerin şişelerini ormanlarda bırakmayalım" dedi.

"Gördüğümüz manzara içler acısı"

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünden emekli Sabahattin Ciğerci ise, "Yaklaşık 30 yıl orman muhafaza memurluğu yaptım ve bugün piknik yapılan alanda gördüğümüz manzara içler acısı. Piknik yapan kardeşlerimiz, cam şişeleri, pet şişeleri, çöpleri bırakıp gitmişler. Cam şişeleri kırıp atmışlar. Yangına hassas olan Kastamonumuzu en iyi şekilde korumamız lazım. Özellikle cam şişeleri kesinlikle ormanlara atmamamız lazım. Herkesin bu hassasiyeti göstermesi lazım. Buradaki çöplerini toplayıp ilçedeki konteynerlere atabilirler. Ormanlar bizim can damarlarımız, geleceğimizin hazinesi. Buraları en iyi şekilde konuşmamız lazım" diye konuştu.

"Çöp konteynerlerine atmak bu kadar zor mu"

Engin Ciğerci de orman yangınlarına karşı herkesin hassas olması gerektiğini kaydederek, "İhsangazi'ye İstanbul'dan tatile geldim. Burada doğdum, bu topraklarda büyüdüm, bu coğrafyada koşturup oynadık. Çevremizi temiz tutalım. Ciğerlerimiz yanıyor. Türkiye'nin her tarafından orman yangınları var, Karadeniz'de yangınlar var. Çok kolay bir şey, bu şişeleri arabaya koyup ilçedeki çöp konteynerlerine atmak bu kadar zor mu? Her taraf plastik, cam. Biz buraya ailemizle, çocuklarımızla geliyoruz. Cam şişeleri neden kırdınız? Bu camlar senin çocuğunun değil, başkasının çocuğunun ayağına batar, arabaların lastiğine batar. Burada bir sürü canlı var. Bir hayvan zarar görür. Ne olur bunlara çok dikkat edelim" şeklinde konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

İhsangazi, Kastamonu, 3. Sayfa, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kastamonu Ormanlarına Cam Şişe Atmak Tepki Çekti - Son Dakika

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