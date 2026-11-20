Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış sebebiyle köy yolu sular altında kaldı.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle Çöme köyünde derelerin su seviyesi yükseldi. Taşan dereler sebebiyle köy yolu sular altında kaldı. Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, yoldaki su ve sürüklenen millerin temizlenmesi için iş makinesiyle çalışma başlattı.

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, öğle saatlerinden itibaren Kastamonu'da etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kentin kuzey ve batı ilçelerinden kuvvetli şekilde yağması bekleniyor. Kastamonu Valiliğinden yapılan duyuruda ise yağışlar sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istendi.