Samsun'da yağmur sonrası seferberlik
Samsun'da yağmur sonrası seferberlik

29.05.2026 14:11  Güncelleme: 14:32
Samsun'un Kavak ilçesinde yoğun yağışlar sonrası hasar gören yollar, Samsun Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yeniden ulaşıma açıldı. Mahalle sakinleri ve muhtar çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirtti.

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Kavak ilçesinde yoğun yağışlar sonrası bozulan yollar, Samsun Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sonrasında düzeltildi.

Kavak'ın Çukurbük Mahallesi'ne bağlı Çöte ve Avutlu Sokak'ta aşırı yağış nedeniyle yollar hasar almıştı. Bazı bölgelerde yağmur sularına bağlı olarak ulaşımda aksaklıklar yaşandı. İhbarların ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri kısa sürede bölgeye sevk edilerek çalışma başlattı. İş makineleriyle yapılan yoğun çalışmalar sonucunda zarar gören yollar yeniden düzenlenerek ulaşıma açıldı. Mahalle sakinleri yapılan hızlı müdahaleden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Çukurbük Mahallesi Muhtarı Şaban Kıvrak, bölgede çalışma yapan ekiplere teşekkür ederek, "Yoğun yağış sonrası mahallemizde yollarımız zarar gördü. Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri kısa sürede müdahale ederek bozulan yollarımızı yeniden ulaşıma açtı. Emeği geçen herkese mahallem adına teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Samsun, Kavak, Yaşam, Çevre, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
