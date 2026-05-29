Samsun\'da yağmur sonrası seferberlik

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Kavak ilçesinde yoğun yağışlar sonrası bozulan yollar, Samsun Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sonrasında düzeltildi.

Kavak'ın Çukurbük Mahallesi'ne bağlı Çöte ve Avutlu Sokak'ta aşırı yağış nedeniyle yollar hasar almıştı. Bazı bölgelerde yağmur sularına bağlı olarak ulaşımda aksaklıklar yaşandı. İhbarların ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri kısa sürede bölgeye sevk edilerek çalışma başlattı. İş makineleriyle yapılan yoğun çalışmalar sonucunda zarar gören yollar yeniden düzenlenerek ulaşıma açıldı. Mahalle sakinleri yapılan hızlı müdahaleden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Çukurbük Mahallesi Muhtarı Şaban Kıvrak, bölgede çalışma yapan ekiplere teşekkür ederek, "Yoğun yağış sonrası mahallemizde yollarımız zarar gördü. Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri kısa sürede müdahale ederek bozulan yollarımızı yeniden ulaşıma açtı. Emeği geçen herkese mahallem adına teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN