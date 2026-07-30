Kaya parçası evin duvarını yıkarak içeri girdi, odanın boş olması faciayı önledi

Giresun'un Görele ilçesine bağlı Çavuşlu beldesinde sağanak yağışın ardından yamaçtan kopan kaya parçası bir evin duvarını yıkarak içeri girdi. Kaya parçalarının isabet ettiği odada olay sırasında kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Olay, Çavuşlu beldesine bağlı Bahşiş Mahallesi'nde meydana geldi. Dün geceden bu yana etkili olan sağanak yağış sonrası yamaçtan kopan kaya parçaları, Aynur Keskin'e ait evin duvarını yıkarak içeri girdi. Heyelan nedeniyle büyük hasar oluşan evde, kaya parçalarının girdiği odanın boş olması sayesinde herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Olayın ardından bölgeye gelen belediye ekipleri hasar tespit ve güvenlik çalışmalarına başladı.

Çavuşlu Belediye Başkanı Selim Hamzaoğlu, yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bahşiş Mahallemizde yağışların etkisiyle oluşan heyelanda yüksekten kopan kaya, sabahın erken saatlerinde bir evimizde büyük hasara yol açmıştır. Çok şükür yaralanan olmamıştır. Belediye personellerimiz çalışmalara başlamıştır. Çavuşlu Belediyesi olarak mağduriyetin giderilmesi için tüm imkanlarımızı kullanacağız" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, bölgede yağışların etkisini sürdürmesi nedeniyle heyelan riskine karşı vatandaşların dikkatli olmalarını isterken, benzer olaylara karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.