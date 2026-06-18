Kaybolan Eşek Dronla Bulundu - Son Dakika
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Kaybolan Eşek Dronla Bulundu

Kaybolan Eşek Dronla Bulundu
18.06.2026 17:00
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Elazığ'ın Palu ilçesinde kaybolan eşek, dronla yapılan arama sonucu bulundu ve sürüsüne döndü.

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Baltaşı köyünde sürüden ayrılarak kaybolan eşek, dron desteğiyle yapılan arama çalışmaları sonucu bulundu.

Edinilen bilgilere göre, kırsal alanda otlayan sürüden ayrılan eşeğin kaybolduğunu fark eden sahipleri, bölgede arama çalışması başlattı. Yapılan aramalara rağmen hayvana ulaşılamayınca dron desteğinden yararlanıldı.

Havadan yapılan tarama sırasında eşeğin yeri tespit edildi. Dronun yönlendirmesiyle bulunduğu noktadan hareket eden eşek, cihazın çıkardığı sese tepki vererek sürünün bulunduğu alana doğru ilerledi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Teknoloji, Hayvanlar, 3. Sayfa, Elazığ, Yaşam, Çevre, Palu, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kaybolan Eşek Dronla Bulundu - Son Dakika

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