Kayıp Hayvanlar Jandarma Tarafından Bulundu
Yozgat'ta kaybolan küçükbaş hayvanlar, Jandarma yardımıyla bulundu ve sahibine teslim edildi.
Yozgat'ta küçükbaş hayvanları kaybolan çiftçiye Jandarma yardım etti.
Kent merkezinde küçükbaş hayvanlarını otlatan M.K. hayvanlarının kaybolduğunu fark ederek Jandarma ekiplerinden yardım istedi. Çevrede yapılan aramalar sonucunda 15 adet küçükbaş hayvan, mahalleye 5 kilometre uzaktaki Yüksek Hızlı Tren Garı mevkiinde bulundu ve sahibine teslim edildi.
Hayvanları bulunan çiftçi ekiplere teşekkür etti.
Kaynak: İHA
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