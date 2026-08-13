Kaymakam Ahat Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Kaymakam Ahat Vatandaşlarla Buluştu

Kaymakam Ahat Vatandaşlarla Buluştu
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Kaymakam İbrahim Zahid Ahat, vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi ve köyde inceleme yaptı.

Demirözü Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat, ilçe merkezinde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve görüşlerini dinledi.

İlçe merkezindeki kıraathanede vatandaşlarla sohbet eden Ahat, daha sonra İlçe Özel İdare Müdürü Özkan Aktürk ile Yakupabdal köyüne geçti.

Kaymakam Ahat, İl Özel İdaresi ekiplerince köyde sürdürülen asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmaların mevcut durumu hakkında görevlilerden bilgi aldı.

Çalışmaların sahadaki uygulamasını değerlendiren Ahat, ekiplerin yürüttüğü çalışmaları takip etti.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnceleme, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kaymakam Ahat Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

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