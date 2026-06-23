Kaymakam Arıkan, Subaşı Köyünü Ziyaret Etti

Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, köy ziyaretleri kapsamında Subaşı (Başekrek) köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Kemaliye Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Arıkan, ziyaret sırasında Köy Muhtarı Salih Cengiz Yılmazndan köyde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vatandaşlarla da bir araya gelen Arıkan, köy sakinleriyle sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi.

Köyde gerçekleştirilen hizmetleri yerinde inceleyen Arıkan, yürütülen çalışmalardan dolayı Muhtar Yılmaz'a teşekkür etti.

Kaymakam Arıkan, köyde hayata geçirilen hizmetlerin vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu. - ERZİNCAN