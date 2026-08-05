Kaymakam Karataş Kırsal Yol İnşamlarını İnceledi
Çermik Kaymakamı Adem Karataş, kırsal mahallelerde yol çalışmalarını yerinde denetledi.
Çermik Kaymakamı Adem Karataş, kırsal mahallelerde yapımı devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.
Çermik Kaymakamı Adem Karataş, Saltepe Mahallesi'nde yapımı tamamlanan mahalle yolunun parke çalışmalarını beraberindeki heyetle inceleyip denetimler yaptıktan sonra, vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla hasbihal eden Karataş, vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.
Kaynak: İHA
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