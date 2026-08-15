Kaymakam Taşkıran Köyleri Ziyaret Etti
Refahiye Kaymakamı, köylerde program düzenleyip vatandaşlarla bir araya geldi, taleplerini dinledi.
Refahiye Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, Pınar Yolu köyü ile Altköy'de düzenlenen programa katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.
Taşkıran, Pınar Yolu köyünü ziyaretinin ardından Altköy Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneği tarafından Altköy'de düzenlenen mevlit yemeği programına katıldı.
Köy sakinleriyle sohbet eden Taşkıran, vatandaşların taleplerini dinledi.
Birlik ve beraberliği pekiştiren programdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Taşkıran, programa ev sahipliği yapan köy muhtarları ve vatandaşlara teşekkür etti.
Son Dakika › Çevre › Kaymakam Taşkıran Köyleri Ziyaret Etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?