Kaymakam Taşkıran Köyleri Ziyaret Etti

Refahiye Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, Pınar Yolu köyü ile Altköy'de düzenlenen programa katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Taşkıran, Pınar Yolu köyünü ziyaretinin ardından Altköy Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneği tarafından Altköy'de düzenlenen mevlit yemeği programına katıldı.

Köy sakinleriyle sohbet eden Taşkıran, vatandaşların taleplerini dinledi.

Birlik ve beraberliği pekiştiren programdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Taşkıran, programa ev sahipliği yapan köy muhtarları ve vatandaşlara teşekkür etti.