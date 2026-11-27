Düzce'nin doğa turizmi açısından öne çıkan merkezlerinden Topuk Yaylası, etkili kar yağışının ardından beyaz bir örtüyle kaplandı. Kar altındaki ağaçlar ve yaylanın doğal güzellikleri eşsiz manzaralar ortaya koydu.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yer alan ve dört mevsim ayrı güzellikleriyle dikkat çeken Topuk Yaylası'nda, kar yağışıyla birlikte kış görüntüleri belirdi. Yağan karla beyaz gelinliğini giyen yayla, doğanın eşsiz renklerinin yerini beyaz örtüye bıraktığı manzaralara sahne oldu. Çam ormanlarıyla çevrili yaylada karla kaplanan ağaçlar ve doğal alanlar, bölgenin güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Beyaz örtüyle bütünleşen yayla, güzel görüntülere ev sahipliği yaptı.

Doğaseverlerin gözde adresi

Doğal güzellikleri, göleti, temiz havası ve ormanlarıyla Düzce'nin önemli turizm destinasyonları arasında bulunan Topuk Yaylası, kış mevsiminde de farklı bir güzelliğe bürünüyor. Özellikle doğa fotoğrafçılığı ve doğa yürüyüşleri için tercih edilen yayla, kar yağışının ardından seyri güzel bir manzara sunuyor. Yılın her döneminde farklı güzellikleri bünyesinde barındıran Topuk Yaylası, beyaz örtüsüyle Düzce'nin kış turizmi potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.