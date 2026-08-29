Kayseri\'de Şimşek Gösterisi

Kayseri'de etkili olan şimşekler güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Kayseri'de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan şimşekler geceyi aydınlattı. Erciyes'in eteklerinde çakan şimşekler dron ile görüntülenirken, ortaya güzel görüntüler çıktı. Ayrıca, kentte şimşeklerin ardından sağanak yağış etkili oldu.