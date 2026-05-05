Kayseri\'de Zirai Don Uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Kayseri genelinde gece saatlerinden itibaren zirai don beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü2nden yapılan açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre; Kayseri genelinde bugün (Pazartesi) gece saatlerinden itibaren 1200 metre rakım ve üzerindeki yüksek kesimlerde hafif kuvvette zirai don beklenmektedir. Oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ