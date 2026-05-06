Kazdağı'nda Minik Doğa Keşifleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kazdağı'nda Minik Doğa Keşifleri

Kazdağı\'nda Minik Doğa Keşifleri
06.05.2026 02:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıkız Anaokulu öğrencileri, Kazdağları'nda doğa yürüyüşü ve sinema etkinliğiyle eğlendi.

Doğa Turizmi Etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda, Sarıkız Anaokulu öğrencileri Kazdağı Milli Parkı'nın eşsiz doğasında unutulmaz bir gün geçirdi. Ailelerin de katıldığı etkinlikte minikler, doğa yürüyüşünden açık hava sinemasına kadar pek çok aktiviteyle ekosistemi yakından tanıma fırsatı buldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2. Bölge Bursa Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Doğa Turizmi Etkinlikleri, bu kez minik misafirlerini Kazdağları'nın kalbinde ağırladı. Edremit'te faaliyet gösteren Sarıkız Anaokulu'nun öğrencileri, Kazdağı Milli Parkı içerisinde yer alan MAS Kazdağı Yayla Kamping Alanı'nda gerçekleştirilen organizasyonla doğayla iç içe dolu dolu bir gün geçirdi. Çocuklara doğa bilincini aşılamak ve biyolojik çeşitliliği yerinde tanıtmak amacıyla düzenlenen etkinliğe, öğretmenlerin yanı sıra veliler de yoğun katılım gösterdi.

Program kapsamında uzman rehberler eşliğinde gerçekleştirilen doğa yürüyüşünde, minik öğrenciler Milli Park'ın endemik bitki yapısını ve yaban hayatı unsurlarını keşfetti. Temiz havada yapılan aktivitelerle keyifli anlar yaşayan çocuklar, doğada vakit geçirmenin tadını çıkardı. Yürüyüşün ardından kurulan özel alanda düzenlenen sinema saati etkinliği ise miniklerden büyük ilgi gördü. Doğanın ortasında film izleme deneyimi yaşayan öğrencilerin heyecanı ve mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Etkinlik boyunca hem eğlenen hem de öğrenen çocuklar, doğayı koruma ve çevreci bir yaşam sürme konusunda bilgilendirildi. Ailelerin çocuklarıyla birlikte kaliteli vakit geçirmesine imkan sağlayan bu tür organizasyonların, çocukların sosyal ve fiziksel gelişimine büyük katkı sunduğu belirtildi. DKMP yetkilileri, Kazdağı Milli Parkı'nın korunması ve tanıtılması amacıyla düzenlenen bu tür eğitim odaklı turizm faaliyetlerinin önümüzdeki dönemlerde de farklı yaş gruplarıyla devam edeceğini ifade etti. Program, katılımcıların doğa manzarası eşliğinde hatıra fotoğrafları çektirmesiyle sona erdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kazdağı'nda Minik Doğa Keşifleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 02:54:23. #7.12#
SON DAKİKA: Kazdağı'nda Minik Doğa Keşifleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.