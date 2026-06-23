Keban\'da Dağ Keçileri Görüntülendi

Elazığ'ın Keban ilçesinde dağlık alandan aşağı inen dağ keçisi sürüsü, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Elazığ'ın Keban ilçesinde, koruma altında bulunan ve yaban hayatının önemli parçalarından dağ keçileri sürü halinde görüntülendi. Doğal yaşam alanlarında yiyecek arayışına çıkan çok sayıda dağ keçisi, ilçedeki seyir tepe olarak bilinen tepelik ve sarp kayalık alanların yakınlarına kadar indi. Yamaçlardan inerek sürü halinde hareket eden ve bir süre çevrede dolaşan dağ keçilerinin o anları, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kayıt altına alındı. - ELAZIĞ