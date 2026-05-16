Kelkit Çayı Taşkını Köyü Boşalttı

Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Kızılçubuk köyünde Kelkit Çayı'nın debisinin yükselmesi sonucu meydana gelen su taşkını nedeniyle köy tedbir amaçlı boşaltıldı. Taşkında bazı arı kovanları sular altında kaldı, vatandaşlar hayvanlarını kurtarmak için seferber oldu.

Edinilen bilgilere göre, bölgede etkili olan yağışlar ve Kelkit Çayı'ndaki su seviyesinin yükselmesi sonrası Kızılçubuk köyünde taşkın meydana geldi. Taşkın sularının köy çevresine yayılması üzerine ekipler ve vatandaşlar önlem aldı. Bazı arıcılar arı kovanlarını traktör ve araçlara yükleyerek güvenli alanlara taşımaya çalışırken, küçükbaş hayvanların da yağış ve sudan etkilenmemesi için çuvallara konularak köy dışına çıkarıldığı görüldü. Taşkın riski nedeniyle köyde tahliye çalışmaları yapılırken, vatandaşlar gece boyunca hayvanlarını ve eşyalarını kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Bir vatandaş yaşananları anlatarak, "Köye su girdiği için hayvanlarımızı çuvalladık. Kimisi götürdü köyden çıkarttı. Arı kovanlarımızı tahliye etmeye çalışıyoruz" dedi. - TOKAT