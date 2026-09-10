Kemah Kaymakamı Tutay, ilçedeki tuz işletmesinde hasada katıldı - Son Dakika
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Kemah Kaymakamı Tutay, ilçedeki tuz işletmesinde hasada katıldı

Kemah Kaymakamı Tutay, ilçedeki tuz işletmesinde hasada katıldı
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Kemah Kaymakamı Resul Tutay, Kemah Tuz İşletmesi'ni ziyaret ederek işletme sahibi Metin Tanrıkulu'ndan üretim süreci hakkında bilgi aldı ve tuz hasadına katıldı. Tutay, ilçenin doğal değerlerinin korunması ve tanıtılması için çalışmaların süreceğini belirtti.

Kemah Kaymakamı Resul Tutay, ilçenin önemli doğal değerlerinden Kemah Tuz İşletmesi'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İşletme sahibi Metin Tanrıkulu'ndan üretim süreci hakkında bilgi alan Tutay, günün erken saatlerinde başlayan çalışmaları yerinde inceledi.

Tuz havuzlarına girerek tuz hasadına da katılan Tutay, Kemah'ın doğal kaynaklarından tuzun sofralara ulaştırılma sürecini yakından gözlemledi.

Tutay, ilçenin sahip olduğu değerlerin korunması, geliştirilmesi ve tanıtılması amacıyla çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Kemah Kaymakamı Tutay, ilçedeki tuz işletmesinde hasada katıldı - Son Dakika

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