Kemah'ta Mermerli köyü sulama suyu hattı projesi yerinde incelendi - Son Dakika
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Kemah'ta Mermerli köyü sulama suyu hattı projesi yerinde incelendi

Kemah\'ta Mermerli köyü sulama suyu hattı projesi yerinde incelendi
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Kemah Kaymakamı Resul Tutay, Mermerli köyünde yapımı süren sulama suyu hattı çalışmalarını yerinde inceledi. Tutay, yetkililerden projenin mevcut durumu hakkında bilgi alarak köylerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların süreceğini ifade etti.

Kemah Kaymakamı Resul Tutay, Mermerli köyünde yapımı devam eden sulama suyu hattı çalışmalarını yerinde inceledi.

Tutay, köyde sürdürülen çalışmaları inceleyerek yetkililerden projenin mevcut durumu ve gelinen son aşama hakkında bilgi aldı.

Köylerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirten Tutay, vatandaşların taleplerinin yerinde değerlendirilerek çözüm odaklı hizmetlerin devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: İHA

Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kemah'ta Mermerli köyü sulama suyu hattı projesi yerinde incelendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kemah'ta Mermerli köyü sulama suyu hattı projesi yerinde incelendi - Son Dakika
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