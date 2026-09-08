Kemah'ta Mermerli köyü sulama suyu hattı projesi yerinde incelendi
Kemah Kaymakamı Resul Tutay, Mermerli köyünde yapımı süren sulama suyu hattı çalışmalarını yerinde inceledi. Tutay, yetkililerden projenin mevcut durumu hakkında bilgi alarak köylerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların süreceğini ifade etti.
Kemah Kaymakamı Resul Tutay, Mermerli köyünde yapımı devam eden sulama suyu hattı çalışmalarını yerinde inceledi.
Tutay, köyde sürdürülen çalışmaları inceleyerek yetkililerden projenin mevcut durumu ve gelinen son aşama hakkında bilgi aldı.
Köylerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirten Tutay, vatandaşların taleplerinin yerinde değerlendirilerek çözüm odaklı hizmetlerin devam edeceğini ifade etti.
Kaynak: İHA
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