Kemah Tuzu'na AB Coğrafi İşareti Başvurusu
Kemah Doğal Kaynak Tuzu için AB coğrafi işareti başvurusu yapıldı, tanınırlık artırılacak.
Erzincan'ın Kemah ilçesinde geleneksel yöntemlerle üretilen Kemah Doğal Kaynak Tuzu için Avrupa Birliği (AB) coğrafi işareti başvurusu yapıldı.
Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, asırlardır geleneksel üretim yöntemleriyle elde edilen Kemah Doğal Kaynak Tuzu'nun AB coğrafi işareti sürecinin başlatıldığı bildirildi.
Osmanlı döneminden günümüze uzanan üretim geleneğiyle dikkati çeken Kemah Tuzu'nun AB coğrafi işareti almasıyla Erzincan'ın yöresel ürünlerinin uluslararası alanda tanınırlığının artırılması hedefleniyor.
Açıklamada, Kemah Tuzu'nun AB coğrafi işareti alan ilk Türk tuzu olması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
Kemah'ta geleneksel yöntemlerle üretilen tuzun, coğrafi işaret süreciyle birlikte Avrupa'da da tanıtılması amaçlanıyor.
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