Kemaliye Akşam Turizmi Projesi Tamamlandı

Kemaliye Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen "Kemaliye Akşam Turizmi Projesi" kapsamında, ilçenin önemli giriş noktalarından biri olan Kemaliye (Şırzi) Köprüsü için başlatılan dış mekan ışıklandırma çalışmaları tamamlandı.

Proje kapsamında yapılan çalışmalarla, ilçeye gelen ziyaretçilerin Kemaliye'nin tarihi dokusunu, doğal güzelliklerini ve özgün mimari yapısını ilk andan itibaren hissedebilmesinin amaçlandığı bildirildi.

İlçe giriş noktalarının yerleşim yerlerinin kimliği, düzeni ve estetik görünümünü yansıtan önemli alanlar olduğuna dikkat çekilen açıklamada, gece görünürlüğünün artırılması ve tarihi-kültürel değerlerin akşam saatlerinde de ön plana çıkarılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Akşam turizmine yönelik altyapının güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların, belirlenen diğer alanlarda etaplar halinde devam edeceği kaydedildi. - ERZİNCAN