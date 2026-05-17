Kemaliye\'de Orman Yangınları İçin Seminer

İliç Orman İşletme Şefliği tarafından, 2026 yılı orman yangınlarını önleme çalışmaları kapsamında Kemaliye'nin Apçağa köyünde bilgilendirme semineri düzenlendi.

Orman Muhafaza Memurları tarafından gerçekleştirilen seminerde, Kemaliye halkı, esnaf ve bölgeyi ziyaret eden turistlere orman yangınlarının önlenmesine yönelik bilgiler aktarıldı.

Seminerde, özellikle yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte orman yangını riskinin yükseldiğine dikkat çekilerek, vatandaşların piknik alanlarında ateş kullanımı, anız yakılması, sigara izmariti atılması ve cam atıkların doğada bırakılması konusunda daha duyarlı olmaları istendi.

Yetkililer, orman yangınlarının büyük bölümünün insan kaynaklı olduğuna işaret ederek, alınacak basit önlemlerle büyük felaketlerin önüne geçilebileceğini ifade etti.

Program sonunda vatandaşların soruları yanıtlanırken, yangınlara karşı alınması gereken tedbirleri içeren bilgilendirici broşürler dağıtıldı. - ERZİNCAN