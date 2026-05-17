Kemaliye'de Orman Yangınları İçin Seminer - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kemaliye'de Orman Yangınları İçin Seminer

Kemaliye\'de Orman Yangınları İçin Seminer
17.05.2026 05:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İliç Orman İşletme Şefliği, Kemaliye'de orman yangınlarını önlemek için seminer düzenledi.

İliç Orman İşletme Şefliği tarafından, 2026 yılı orman yangınlarını önleme çalışmaları kapsamında Kemaliye'nin Apçağa köyünde bilgilendirme semineri düzenlendi.

Orman Muhafaza Memurları tarafından gerçekleştirilen seminerde, Kemaliye halkı, esnaf ve bölgeyi ziyaret eden turistlere orman yangınlarının önlenmesine yönelik bilgiler aktarıldı.

Seminerde, özellikle yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte orman yangını riskinin yükseldiğine dikkat çekilerek, vatandaşların piknik alanlarında ateş kullanımı, anız yakılması, sigara izmariti atılması ve cam atıkların doğada bırakılması konusunda daha duyarlı olmaları istendi.

Yetkililer, orman yangınlarının büyük bölümünün insan kaynaklı olduğuna işaret ederek, alınacak basit önlemlerle büyük felaketlerin önüne geçilebileceğini ifade etti.

Program sonunda vatandaşların soruları yanıtlanırken, yangınlara karşı alınması gereken tedbirleri içeren bilgilendirici broşürler dağıtıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Eğitim, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kemaliye'de Orman Yangınları İçin Seminer - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinem’i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum Sinem'i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum
Zonguldak’ta savrulan otomobil bankta oturan kardeşleri ezdi Zonguldak'ta savrulan otomobil bankta oturan kardeşleri ezdi
Aston Villa Liverpool’u paramparça etti Aston Villa Liverpool'u paramparça etti
ABD’de Trump’ın 7 metrelik altın heykeli golf sahasına dikildi ABD’de Trump’ın 7 metrelik altın heykeli golf sahasına dikildi
Sakarya’da gökyüzünde görülen ışıklar merak uyandırdı Sakarya'da gökyüzünde görülen ışıklar merak uyandırdı
Galatasaray’da unutulmayacak şölen Herkes bu anları konuşuyor Galatasaray'da unutulmayacak şölen! Herkes bu anları konuşuyor

01:42
Eurovision’da İsrail’in performansı sırasında Filistin bayrağı açıldı
Eurovision'da İsrail'in performansı sırasında Filistin bayrağı açıldı
23:45
Trump’tan “fırtına öncesi sessizlik“ paylaşımı
Trump’tan "fırtına öncesi sessizlik" paylaşımı
22:55
Cristiano Ronaldo’yu Şampiyonlar Ligi finalinde bir Türk yıktı
Cristiano Ronaldo'yu Şampiyonlar Ligi finalinde bir Türk yıktı
22:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü rapçi Sefo’nun konserini takip etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü rapçi Sefo'nun konserini takip etti
22:30
Fransa’yı sarsan aşk dedikodusunda adı geçen İranlı oyuncunun sıradışı hikayesi dikkat çekti
Fransa'yı sarsan aşk dedikodusunda adı geçen İranlı oyuncunun sıradışı hikayesi dikkat çekti
20:48
Şanlıurfa’da mezarlıkta plastik varilde 21 insan cenini bulundu
Şanlıurfa'da mezarlıkta plastik varilde 21 insan cenini bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 06:11:43. #7.13#
SON DAKİKA: Kemaliye'de Orman Yangınları İçin Seminer - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.