Kemaliye\'de Sel Nedeniyle Yol Çöktü

Kemaliye ilçesinde aşırı yağış ve sel nedeniyle bir köy yolunda çökme meydana geldi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Gökçeköy Ziyaret HES ile Aşağıumutlu Köyü arasındaki yolda 4 Mayıs 2026 günü saat 02.20 sıralarında yolun bir bölümü çöktü. Söz konusu güzergahın Aşağıumutlu, Yukarıumutlu ve Başbağlar köylerini birbirine bağladığı belirtildi.

Olayın ardından bölgeye ekipler sevk edilirken, Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürlüğü ve Erzincan İl Özel İdaresi ekiplerinin de çalışmalara destek verdiği bildirildi.

Kaymakam Emirhan Arıkan'ın ilgili kurum amirleriyle birlikte bölgede incelemelerde bulunduğu, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldığı kaydedildi.

Can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla yolun çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığı, ulaşımın alternatif güzergahlar üzerinden kontrollü şekilde sağlandığı ifade edildi.

Çöken yol kesiminde onarım çalışmalarının sürdüğü, gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi. - ERZİNCAN