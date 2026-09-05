Kemaliye'de üreticilere yüzde 75 hibeli kırmızı mercimek tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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Kemaliye'de üreticilere yüzde 75 hibeli kırmızı mercimek tohumu dağıtıldı

Kemaliye\'de üreticilere yüzde 75 hibeli kırmızı mercimek tohumu dağıtıldı
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Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde TAKE Projesi kapsamında 28 üreticiye, toplam 23 bin 300 kilogram yüzde 75 hibeli kırmızı mercimek tohumu dağıtıldı. Proje bütçesi 1 milyon 794 bin lira olup, 1 milyon 345 bin lirası hibe olarak karşılandı. Yaklaşık 1.500 dekarda ekim yapılması ve 255 bin kilogram ürün elde edilmesi hedefleniyor.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında üreticilere yüzde 75 hibeli kırmızı mercimek tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında, tarımsal üretimin desteklenmesi amacıyla Dutluca (Aşutka) köyü meydanında tohum dağıtım programı düzenlendi.

Programa Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan da katıldı.

Program kapsamında 28 üreticiye toplam 23 bin 300 kilogram kırmızı mercimek tohumu teslim edildi.

1 milyon 345 bin liralık hibe desteği

Projenin toplam tutarı 1 milyon 794 bin 100 lira olurken, bunun 1 milyon 345 bin 574 lirası hibe olarak karşılandı. Üreticilerin katkısı ise 448 bin 525 lira olarak belirlendi.

Dağıtılan tohumlarla ilçede yaklaşık 1.500 dekar alanda kırmızı mercimek ekimi yapılması planlanıyor.

Proje kapsamında dekara minimum 170 kilogram verim hedeflenirken, toplam 255 bin kilogram ürün elde edilmesi öngörülüyor.

TAKE Projesi ile tarım arazilerinin daha etkin kullanılması, tarımsal üretimin artırılması ve üreticilerin desteklenmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA

Kemaliye, Erzincan, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kemaliye'de üreticilere yüzde 75 hibeli kırmızı mercimek tohumu dağıtıldı - Son Dakika

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