Kemer'de haziran ayında 189 sokak hayvanı kısırlaştırıldı - Son Dakika
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Kemer'de haziran ayında 189 sokak hayvanı kısırlaştırıldı

Kemer\'de haziran ayında 189 sokak hayvanı kısırlaştırıldı
03.07.2026 10:36  Güncelleme: 10:42
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Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, haziran ayında 189 sokak hayvanını kısırlaştırdı, 136 hayvanın tedavisini tamamladı ve 57 hayvanı sahiplendirdi.

Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Hayvan Barındırma, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde haziran ayında 189 sokak hayvanı kısırlaştırıldı.

Haziran ayında 147 telefon ihbarını değerlendiren Hayvan Barındırma, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, 10 dişi ve 10 erkek köpek ile 112 dişi ve 57 erkek kediyi kısırlaştırdı. Çalışmalar kapsamında 20 köpek ve 169 kediye kuduz aşısı yapılırken, 28 köpek ile 29 kedi sahiplendirildi. Haziran ayında 136 hayvanın tedavisini tamamlayan ekipler, barınağa terk edilen 7 köpek ile 27 kedinin bakımını gerçekleştirdi.

Özellikle yayla yolları ve çevresinde başıboş dolaşan 50 köpek toplanarak Hayvan Barındırma, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Burada rutin sağlık kontrolleri yapılan hayvanların bakım ve rehabilitasyon süreçleri başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Kemer'de haziran ayında 189 sokak hayvanı kısırlaştırıldı - Son Dakika

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