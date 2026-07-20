Kentsel Dönüşüm Yıkımı Vatandaşları Kızdırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kentsel Dönüşüm Yıkımı Vatandaşları Kızdırdı

Kentsel Dönüşüm Yıkımı Vatandaşları Kızdırdı
20.07.2026 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta yıkım sırasında güvenlik önlemleri eksikliği tepkilere neden oldu. Yoklama yapıldı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen bir binada uygulanan çalışma, çevredeki vatandaşların tepkisine neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Meydanbaşı Caddesi üzerinde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan binada iş makinesiyle yapılan çalışmalar sırasında yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığı iddia edildi. Yıkım esnasında çevreye toz ve moloz saçılırken, cadde üzerinde araç trafiğinin devam ettiği, yayaların ise çalışma alanının hemen yanından geçişlerini sürdürdüğü görüldü.

Duruma tepki gösteren vatandaşlar, yıkım sırasında yolun araç ve yaya trafiğine kapatılması, çevrede daha kapsamlı güvenlik tedbirlerinin alınması gerektiğini belirtti. Olay sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, vatandaşlar benzer çalışmaların daha güvenli şekilde gerçekleştirilmesi için yetkililerin gerekli önlemleri almasını istedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Zonguldak, Güvenlik, 3. Sayfa, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kentsel Dönüşüm Yıkımı Vatandaşları Kızdırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan’da orman yangınları devam ediyor Yunanistan'da orman yangınları devam ediyor
Serinlemek istedikleri nehir sonları oldu: Biri 11, diğeri 15 yaşındaydı Serinlemek istedikleri nehir sonları oldu: Biri 11, diğeri 15 yaşındaydı
Macera arayan ayının hazin sonu Tırmandığı elektrik direğinde akıma kapılarak öldü Macera arayan ayının hazin sonu! Tırmandığı elektrik direğinde akıma kapılarak öldü
Cilo Dağları’nda kaybolan emekli astsubayın cansız bedenine ulaşıldı Cilo Dağları'nda kaybolan emekli astsubayın cansız bedenine ulaşıldı
Fransa-İngiltere karşılaşmasında birçok ilk yaşandı Fransa-İngiltere karşılaşmasında birçok ilk yaşandı
Flamingoların dansı: Son 5 yılın en yüksek yavru sayısı Flamingoların dansı: Son 5 yılın en yüksek yavru sayısı

14:20
Hamas’ın yeni lideri belli oldu
Hamas'ın yeni lideri belli oldu
14:17
Beşiktaş’ın Midtjylland’ı elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi belli oldu
Beşiktaş'ın Midtjylland'ı elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu
13:46
Memurların rüşvet yazışmaları Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler
Memurların rüşvet yazışmaları! Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler
13:34
Yolda motoru düşmüştü Otomotiv devinden günler sonra açıklama geldi
Yolda motoru düşmüştü! Otomotiv devinden günler sonra açıklama geldi
13:10
Asgari ücrette yeni hazırlık Hükümet harekete geçti
Asgari ücrette yeni hazırlık! Hükümet harekete geçti
12:53
Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli’nin görevden alınmasının perde arkası
Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'nin görevden alınmasının perde arkası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 14:34:21. #7.13#
SON DAKİKA: Kentsel Dönüşüm Yıkımı Vatandaşları Kızdırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.