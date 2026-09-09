Kepez Belediye Başkanı Kocagöz, Kızıllı\'daki orman yangınında sahadaki çalışmaları denetledi

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Aksu'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle Kepez'in Kızıllı bölgesine sıçrayan orman yangınının ikinci gününde de sahadaki çalışmaları yerinde inceledi. Kepez Belediyesi, 12 arazöz başta olmak üzere ambulans ve destek araçlarından oluşan toplam 20 araç ve 100 personelle yangınla mücadele çalışmalarına destek veriyor.

Antalya'nın Aksu ilçesinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle Kepez ilçesine bağlı Kızıllı ve Çamlıbel bölgelerine yayılan orman yangınında ekiplerin mücadelesi aralıksız devam ediyor. Kepez Belediyesi ekipleri, yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalara araç ve personel desteğiyle katkı sunuyor. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, yangının ikinci gününde de bölgeye giderek sahadaki çalışmaları yakından takip etti. Başkan Kocagöz, Kepez Kaymakamı Suat Dervişoğlu ile birlikte yangından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. Sahada yürütülen çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi alan Başkan Kocagöz, yangının son durumu, müdahale çalışmaları ve bölgede alınan tedbirleri yerinde değerlendirdi. Yangınla mücadele eden ekiplerle de görüşen Kocagöz, çalışmaların koordinasyon içerisinde sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

"Tüm imkanlarımızla sahadayız"

Yangın bölgesinde açıklamalarda bulunan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, yangının kontrol altına alınması için tüm ekiplerin koordinasyon içerisinde çalıştığını belirterek şunları söyledi: "Yangının ikinci gününde de ekiplerimizle birlikte sahadayız. Aksu'da başlayıp rüzgarın etkisiyle Kızıllı ve Çamlıbel bölgelerimize ulaşan yangının bir an önce kontrol altına alınması için tüm kurumlarımız büyük bir özveriyle çalışıyor. Kepez Belediyesi olarak biz de tüm imkanlarımızı seferber ettik. Arazözlerimiz, ambulansımız, destek araçlarımız ve personelimizle sahadayız. Yangınla mücadele eden tüm ekiplerimize kolaylık diliyorum. Önceliğimiz can güvenliği. Hep birlikte, koordinasyon içerisinde bu yangını en kısa sürede kontrol altına almak için mücadelemizi sürdüreceğiz."

20 araç ve 100 personelle destek

Kepez Belediyesi, yangının başladığı ilk andan itibaren bölgedeki çalışmalara destek vermek amacıyla ekiplerini seferber etti. Belediye bünyesindeki 12 arazöz, ambulans ve çeşitli destek araçlarından oluşan toplam 20 araç ile 100 personel, yangın bölgesindeki çalışmalara katkı sağlıyor. Kepez Belediyesi ekipleri, yangına müdahalenin yanı sıra ihtiyaç duyulan noktalarda lojistik ve saha desteği de sağlıyor. Araç ve personel takviyesiyle bölgede görev yapan ekiplerin çalışmalarına destek veren belediye, yangın tamamen kontrol altına alınana kadar sahadaki mücadelesini sürdürecek.