Kepez Belediyesi, Kuzeyyaka’da ulaşım konforunu artırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kepez Belediyesi, Kuzeyyaka’da ulaşım konforunu artırıyor

Kepez Belediyesi, Kuzeyyaka’da ulaşım konforunu artırıyor
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kepez Belediyesi, Kuzeyyaka Mahallesi’nde sıcak asfalt öncesi yol hazırlık çalışmalarına devam ediyor.

Kepez Belediyesi, Kuzeyyaka Mahallesi'nde sıcak asfalt öncesi yol hazırlık çalışmalarına devam ediyor. 2551 ve 2557 sokaklarda yürütülen çalışmalar, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okul ve hastane güzergahlarını daha güvenli ve konforlu hale getirmeyi amaçlıyor.

Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde sürdürdüğü yol iyileştirme çalışmalarına Kuzeyyaka Mahallesi'nde devam ediyor. Bu kapsamda, 2551 ve 2557 sokaklarda sıcak asfalt serimi öncesi yol hazırlık çalışmaları yürütülüyor. Zaman içerisinde gerçekleştirilen altyapı çalışmaları ile kullanım kaynaklı yıpranmalar nedeniyle ulaşım konforunu kaybeden yollar, sıcak asfalt uygulamasına uygun hale getiriliyor. Ekipler, yol zeminini güçlendirmek ve uzun ömürlü bir asfalt uygulaması gerçekleştirmek amacıyla gerekli düzenlemeleri aralıksız sürdürüyor. Hazırlık çalışmaları yürütülen 2551 Sokak, mahallede bulunan ilkokula cephe olması nedeniyle öğrenciler ve veliler tarafından yoğun olarak kullanılıyor. 2557 Sokak ise okul ve hastane ulaşımında mahalle sakinlerinin önemli geçiş güzergahları arasında yer alıyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından her iki sokak sıcak asfaltla yenilenerek vatandaşların hizmetine sunulacak. Proje kapsamında 2551 Sokak'ta 6 metre genişliğinde 160 metre uzunluğunda, 2557 Sokak'ta ise 6 metre genişliğinde 200 metre uzunluğunda olmak üzere toplam 360 metre uzunluğunda sıcak asfalt çalışması gerçekleştirilecek.

"Öğrencilerimizin güvenliği önceliğimiz"

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okul çevrelerinde ulaşım güvenliğini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Çocuklarımızın okullarına güvenli ve konforlu şekilde ulaşabilmesi için okul güzergahlarında yol yenileme çalışmalarımıza öncelik veriyoruz. Kuzeyyaka Mahallemizde sıcak asfalt öncesi hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Çalışmalar tamamlandıktan sonra öğrencilerimiz, velilerimiz ve mahalle sakinlerimiz daha güvenli, daha konforlu ve daha modern yollara kavuşacak. Kepez'in dört bir yanında ulaşım kalitesini artırmaya yönelik yatırımlarımızı aralıksız sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Antalya, Ulaşım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kepez Belediyesi, Kuzeyyaka’da ulaşım konforunu artırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, Umman’ın teklifini reddetti: “Savaşın yeniden başlamasına hazırız“ demişlerdi İran, Umman'ın teklifini reddetti: "Savaşın yeniden başlamasına hazırız" demişlerdi
Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ele geçirildiler: Emniyette böyle sergilendiler Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ele geçirildiler: Emniyette böyle sergilendiler
Dervişoğlu: Milletvekillerinin gördüğü bir kanun teklifi yok Dervişoğlu: Milletvekillerinin gördüğü bir kanun teklifi yok
Ünlü Fransız DJ Kavinsky, evinde ölü bulundu Ünlü Fransız DJ Kavinsky, evinde ölü bulundu
Mucize kurtuluş Bu halde 16 kilometre yürüdü Mucize kurtuluş! Bu halde 16 kilometre yürüdü
200’ün üzerinde belediye başkanı CHP’den istifa etti Yeni Parti’ye katılıyorlar 200'ün üzerinde belediye başkanı CHP'den istifa etti! Yeni Parti’ye katılıyorlar

11:23
Burcu Köksal’dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş’a gönderme
Burcu Köksal'dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş'a gönderme
11:15
Soruşturmanın detayları netleşti İşte Erdal Beşikçioğlu’na yöneltilen 7 suçlama
Soruşturmanın detayları netleşti! İşte Erdal Beşikçioğlu'na yöneltilen 7 suçlama
10:43
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü Ünlü şefin ortağı konuştu
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü? Ünlü şefin ortağı konuştu
10:26
5 bölgede orman yangınları sürüyor Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı
5 bölgede orman yangınları sürüyor! Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı
10:22
Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti İşte Davutoğlu’nun bundan sonraki yol haritası
Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti! İşte Davutoğlu'nun bundan sonraki yol haritası
09:54
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Polis artık ceza kesemeyecek
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Polis artık ceza kesemeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 11:26:59. #.0.2#
SON DAKİKA: Kepez Belediyesi, Kuzeyyaka’da ulaşım konforunu artırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.