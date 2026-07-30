Kepez Belediyesi, Kuzeyyaka’da ulaşım konforunu artırıyor

Kepez Belediyesi, Kuzeyyaka Mahallesi'nde sıcak asfalt öncesi yol hazırlık çalışmalarına devam ediyor. 2551 ve 2557 sokaklarda yürütülen çalışmalar, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okul ve hastane güzergahlarını daha güvenli ve konforlu hale getirmeyi amaçlıyor.

Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde sürdürdüğü yol iyileştirme çalışmalarına Kuzeyyaka Mahallesi'nde devam ediyor. Bu kapsamda, 2551 ve 2557 sokaklarda sıcak asfalt serimi öncesi yol hazırlık çalışmaları yürütülüyor. Zaman içerisinde gerçekleştirilen altyapı çalışmaları ile kullanım kaynaklı yıpranmalar nedeniyle ulaşım konforunu kaybeden yollar, sıcak asfalt uygulamasına uygun hale getiriliyor. Ekipler, yol zeminini güçlendirmek ve uzun ömürlü bir asfalt uygulaması gerçekleştirmek amacıyla gerekli düzenlemeleri aralıksız sürdürüyor. Hazırlık çalışmaları yürütülen 2551 Sokak, mahallede bulunan ilkokula cephe olması nedeniyle öğrenciler ve veliler tarafından yoğun olarak kullanılıyor. 2557 Sokak ise okul ve hastane ulaşımında mahalle sakinlerinin önemli geçiş güzergahları arasında yer alıyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından her iki sokak sıcak asfaltla yenilenerek vatandaşların hizmetine sunulacak. Proje kapsamında 2551 Sokak'ta 6 metre genişliğinde 160 metre uzunluğunda, 2557 Sokak'ta ise 6 metre genişliğinde 200 metre uzunluğunda olmak üzere toplam 360 metre uzunluğunda sıcak asfalt çalışması gerçekleştirilecek.

"Öğrencilerimizin güvenliği önceliğimiz"

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okul çevrelerinde ulaşım güvenliğini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Çocuklarımızın okullarına güvenli ve konforlu şekilde ulaşabilmesi için okul güzergahlarında yol yenileme çalışmalarımıza öncelik veriyoruz. Kuzeyyaka Mahallemizde sıcak asfalt öncesi hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Çalışmalar tamamlandıktan sonra öğrencilerimiz, velilerimiz ve mahalle sakinlerimiz daha güvenli, daha konforlu ve daha modern yollara kavuşacak. Kepez'in dört bir yanında ulaşım kalitesini artırmaya yönelik yatırımlarımızı aralıksız sürdüreceğiz" dedi.