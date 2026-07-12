Kepez'den Demirel Mahallesi'nde 5 bin 170 metrelik sathi asfalt çalışması - Son Dakika
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Kepez'den Demirel Mahallesi'nde 5 bin 170 metrelik sathi asfalt çalışması

Kepez\'den Demirel Mahallesi\'nde 5 bin 170 metrelik sathi asfalt çalışması
12.07.2026 15:03  Güncelleme: 15:07
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Kepez Belediyesi, 2026 yılı sathi asfalt programı kapsamında Demirel Mahallesi'nde 39 sokak ve Fatih Caddesi'nin bozuk bölümünde toplam 5 bin 170 metrelik yol yenileme çalışması yürütüyor.

Kepez Belediyesi, 2026 yılı sathi asfalt programı kapsamında Demirel Mahallesi'nde yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Altyapısı tamamlanan bölgelerde yürütülen çalışmalar kapsamında 39 sokak ile Fatih Caddesi'nin bozuk bölümünde toplam 5 bin 170 metrelik sathi asfalt çalışması gerçekleştiriliyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen 2026 yılı sathi asfalt programı kapsamında Demirel Mahallesi'nde altyapı çalışmaları büyük ölçüde tamamlanan cadde ve sokaklarda üstyapı çalışmaları hız kazandı. Mahalle genelinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ekipler, sathi asfalt uygulaması öncesinde zemin iyileştirme, yol tesviyesi ve sıkıştırma işlemlerini titizlikle yürütüyor. Bu hazırlıkların tamamlanmasının ardından yollar sathi asfaltla kaplanarak daha güvenli, konforlu ve uzun ömürlü hale getirilecek. Program kapsamında Demirel Mahallesi'nde bulunan 39 sokakta toplam 4 bin 920 metre uzunluğunda yol sathi asfaltla yenileniyor. Bunun yanı sıra mahallede yoğun olarak kullanılan Fatih Caddesi'nin zamanla yıpranan 250 metrelik bölümünde de yenileme çalışması gerçekleştiriliyor. Böylece mahalle genelinde toplam 5 bin 170 metrelik yol, modern ve dayanıklı bir üstyapıya kavuşacak.

Çalışmaların planlanan program doğrultusunda etap etap sürdürüldüğünü belirten Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, ilçenin dört bir yanında eş zamanlı yol yatırımlarına devam ettiklerini söyledi. Başkan Kocagöz, "Kepez'in hangi mahallesinde ihtiyaç varsa ekiplerimiz o noktada çalışmalarını sürdürüyor. Demirel Mahallemizde de 39 sokak ile Fatih Caddesi'nin bozuk bölümünde yürüttüğümüz sathi asfalt çalışmalarıyla ulaşım kalitesini yükseltiyoruz. Amacımız, Kepez'in her noktasında vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak hizmetleri en hızlı şekilde hayata geçirmek. Planlı ve programlı çalışmalarımızla ilçemizin ulaşım ağını daha güçlü hale getirmeye devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Kepez'den Demirel Mahallesi'nde 5 bin 170 metrelik sathi asfalt çalışması - Son Dakika

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