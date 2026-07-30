Kepez’de deprem ve yangın tatbikatı

Kepez Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü, Mimar Sinan Kongre Merkezi ile Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde deprem ve yangın senaryolarını içeren kapsamlı bir acil durum tatbikatı gerçekleştirdi. Gerçeğini aratmayan tatbikatta personel ve vatandaşlar, afetlerde doğru hareket tarzını uygulamalı olarak deneyimledi.

Kepez Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü koordinesinde Mimar Sinan Kongre Merkezi ile Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde deprem ve yangın tatbikatı düzenlendi. Tatbikata kültür merkezlerinde görev yapan personelin yanı sıra tesislerde bulunan vatandaşlar da katıldı. Gerçeğini aratmayan tatbikatlarda Kepez Belediyesi'nin Acil Durum Eylem Planı'nın sahadaki uygulanabilirliği test edilerek, personelin afet anındaki koordinasyonu güçlendirildi. Senaryo gereği depremin ardından binalarda alarm sistemi devreye alınarak, tahliye süreci başlatıldı. Personel ve vatandaşlar, acil çıkış güzergahlarını kullanarak kısa sürede güvenli toplanma alanlarına ulaştırıldı. Yapılan sayımın ardından içeride kaldığı belirlenen kişiler için Kepez Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (KEPAT) arama-kurtarma çalışmalarına başladı. Tatbikatın ikinci bölümünde ise deprem sonrası çıkan yangına müdahale edildi. Yangın söndürme ekipmanlarının doğru kullanımı uygulamalı olarak gösterilirken, ilk müdahale yöntemleri personele anlatıldı. Senaryo gereği yaralanan ve dumandan etkilenenler güvenli şekilde tahliye edilerek, Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı. Sedyeyle taşınan kazazedeler kontrollü şekilde bina dışına çıkarıldı. Tatbikat boyunca katılımcılara deprem ve yangın anında panik yapılmaması, güvenli tahliye yöntemleri, acil durum ekiplerinin görevleri ve toplanma alanlarında uygulanması gereken kurallar uygulamalı olarak aktarıldı. Çalışmaya Kepez Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi uzmanları da destek verdi.

Afetlere hazırlık güçleniyor

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü'ne bağlı KEPAT ekip lideri Fatih Çetinkaya, tatbikatın deprem ve yangın gibi acil durumlara karşı hazırlık seviyesini artırmayı amaçladığını belirterek, oluşturulan senaryo doğrultusunda tüm ekiplerin görevlerini başarıyla yerine getirdiğini ifade etti. Çetinkaya, düzenli olarak gerçekleştirilen eğitim ve tatbikatların afetlerde can ve mal kayıplarını en aza indirmede büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Mimar Sinan Kongre Merkezi ile Erdem Bayazıt Kültür Merkezi yetkilileri de bu tür uygulamaların personelin kriz yönetimi becerilerini geliştirdiğini ve vatandaşların afet bilincini artırdığını belirttiler. Kepez Belediyesi'nin düzenli eğitim ve tatbikatlarla güvenli yaşam alanları oluşturma çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi.