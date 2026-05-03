Kepez'de park ve oyun alanlarında hijyen seferberliği

03.05.2026 10:32  Güncelleme: 10:39
Kepez Belediyesi, özellikle çocuk oyun alanlarının daha hijyenik ve güvenli hale getirilmesi amacıyla kapsamlı bir temizlik seferberliği başlattı.

Kepez Belediyesi, vatandaşların ortak kullanım alanlarını daha sağlıklı, temiz ve güvenli bir şekilde kullanabilmesi için parklarda temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçe genelindeki tüm parklar, yeşil alanlar ve sosyal yaşam alanları detaylı bir temizlik sürecinden geçiriliyor. Çalışmalar çerçevesinde park içerisindeki çim alanlar, yürüyüş yolları, oturma grupları ve spor alanları titizlikle temizlenirken, çevreye atılan atıklar toplanarak alanlar daha düzenli hale getiriliyor.

Parklarda dezenfeksiyon yapıldı

Özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte artan kullanım yoğunluğu göz önünde bulundurularak, temizlik faaliyetleri daha sık aralıklarla gerçekleştirilmesi hedeflenirken çocukların sağlıklı ortamlarda oyun oynayabilmesi amacıyla oyun alanlarında özel bir çalışma yürüten ekipler, kaydırak, salıncak, tahterevalli ve diğer oyun gruplarını detaylı şekilde yıkayarak hijyenik hale getiriyor. Belirli periyotlarla yapılan dezenfeksiyon işlemleri sayesinde, çocuk oyun alanlarında oluşabilecek bakteri ve zararlı unsurların önüne geçilmesi de hedefleniyor. Bu sayede aileler, çocuklarını gönül rahatlığıyla parklara götürebiliyor.

Kocagöz'den hijyen vurgusu

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, temiz ve sağlıklı bir kent hayatının en önemli unsurlarından birinin düzenli bakım ve hijyen çalışmaları olduğunu belirtti. Başkan Kocagöz, "Vatandaşlarımızın nefes aldığı parklarımızı ve özellikle çocuklarımızın vakit geçirdiği oyun alanlarını en iyi şekilde korumak bizim önceliğimizdir. Ekiplerimiz ilçe genelinde titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Çocuklarımızın daha hijyenik ortamlarda oyun oynaması için temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Daha temiz ve yaşanabilir bir Kepez için hemşehrilerimizin de bu konuda duyarlı olmasını bekliyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

