Keşap Belediye Başkanı Arışan: "Kayıp 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor" - Son Dakika
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Keşap Belediye Başkanı Arışan: "Kayıp 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor"

Keşap Belediye Başkanı Arışan: "Kayıp 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor"
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Giresun Keşap'ta şiddetli yağışlar sel ve heyelana yol açtı. Araçlarıyla seyir halindeyken sel sularına kapılan 2 kişi kayboldu. Belediye Başkanı Arışan, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve Karabulduk yolunun ulaşıma kapalı olduğunu açıkladı.

Giresun'un Keşap ilçesi Belediye Başkanı Tuncay Muhammet Arışan, ilçelerinde yaşanan sel afetinde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Giresun'da gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli yağışlar bölgede sel ve heyelanlara neden oldu. Derelerde su seviyesinin tehlikeli boyutlara ulaştığı Keşap ilçesinde su baskınları meydana geldi. Ekipler tarafından ilçede çalışmalar sürerken, yaşanan heyelan nedeniyle ilçeye bağlı Karabulduk beldesine ulaşım sağlanamıyor. Araçla seyir halindeyken sel sularına kapılarak kaybolan iki kişiyi ise arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Keşap Belediye Başkanı Tuncay Muhammet Arışan, iki kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "İlçemizde asıl yoğunluk Karabulduk ve üst kesimlerde oluştu. Keşap'a doğru bir baskı oluşturdu. Gece yarısı itibariyle dereden hafif hafif taşmalar oldu ama çok şükür yağmurun kesilmesiyle daha büyük bir felaket önlenmiş oldu. Köylerde ciddi manada heyelanlar var. İlçe merkezinde 3-4 yerde dükkanı ve evlere su girmesi nedeniyle temizlenmesi gereken yerler var. Karabulduk'a yakın bir alanda bir araç derede kayboldu. Bir kişi kurtuldu, iki kişinin kaybolduğu söyleniyor. Şuanda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İnşallah sağ salim bulunurlar diye temenni ediyoruz. Şuanda Karabulduk yolunda bir sıkıntı var. Yolun gün içerisinde açılması için çalışmalar sürüyor" dedi.

Kaynak: İHA

Doğal Afet, Acil Durum, 3. Sayfa, Trabzon, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Keşap Belediye Başkanı Arışan: 'Kayıp 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor' - Son Dakika

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