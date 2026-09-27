Kestane Karası fırtınası Tekirdağ'da balıkçıların ağ bakımına yönelmesine yol açtı - Son Dakika
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Kestane Karası fırtınası Tekirdağ'da balıkçıların ağ bakımına yönelmesine yol açtı

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Kestane Karası fırtınası Tekirdağ\'da balıkçıların ağ bakımına yönelmesine yol açtı
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Tekirdağ'da eylül ayında etkili olan ve balıkçıların "Kestane Karası" dediği fırtına, güvenlik gerekçesiyle teknelerin denize açılmasını engelledi. Liman ve barınaklarda bekleyen balıkçılar ağ ve ekipman bakımına yöneldi; fırtınanın yaklaşık 4 gün etkili olması bekleniyor.

Tekirdağ'da etkili olan fırtına, balıkçıların denize açılmasına engel oldu. Balıkçıların "Kestane Karası" olarak adlandırdığı fırtına nedeniyle tekneler liman ve barınaklarda bekletilirken, balıkçılar sezon hazırlıklarını karada sürdürüyor.

Tekirdağ'da eylül ayında etkili olan fırtına, denizdeki şartları olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar güvenlik gerekçesiyle denize açılamazken, teknelerde bulunan ağ ve ekipmanların bakımına ağırlık verildi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, her yıl eylül ayında benzer bir fırtınanın etkili olduğunu belirterek, balıkçıların hava şartlarının düzelmesini beklediğini söyledi.

Fırtınanın yaklaşık 4 gün etkili olmasının beklendiğini ifade eden Pehlivanoğlu, "Balıkçı arkadaşlarımız bu süreçte ağ bakımlarını yaparak vakitlerini geçiriyor. Her sene eylül ayında 'Kestane Karası' dediğimiz fırtına meydana geliyor. Rüzgarın etkisini kaybetmesiyle birlikte yeniden denize açılarak palamut için ağ atmaya devam edeceğiz. Bu yıl ağlarımızın palamutla dolmasını bekliyoruz" dedi.

Balıkçı Hasan Oğuz da fırtına nedeniyle tekneleriyle limanda beklediklerini belirterek, hava şartlarının normale dönmesinin ardından yeniden denize açılacaklarını söyledi.

Balıkçıların denize açılabilmek için fırtınanın etkisini kaybetmesini beklediği belirtildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kestane Karası fırtınası Tekirdağ'da balıkçıların ağ bakımına yönelmesine yol açtı - Son Dakika
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