Kestel’in kalbinde büyük dönüşüm

Kestel Belediyesi, ilçe merkezinin simge noktalarından Aile Parkı'nı Millet Bahçesi'ne dönüştürüyor. Yaklaşık 9 bin 500 metrekarelik alanda yürütülen kapsamlı yenileme çalışmalarıyla park, daha modern, güvenli ve kullanışlı bir yaşam alanı olarak yeniden Kestellilerle buluşacak.

Kestel Belediyesi, ilçe merkezindeki yaşam alanlarını daha modern, güvenli ve işlevsel hale getirmek amacıyla yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kestel Meydanı ile bütünleşen ve Millet Bahçesi olarak hizmet verecek Aile Parkı'nda kapsamlı bir yenileme çalışması başlatıldı. Kestel Belediyesi tarafından yaklaşık 9 bin 500 metrekarelik alanda sürdürülen çalışmalarla Aile Parkı'nın yıpranan kullanım alanları yenilenirken, parkın fiziki yapısı günümüz ihtiyaçlarına uygun şekilde yeniden şekillendiriliyor.

Çalışmalar kapsamında park içerisine 540 metrekare EPDM yürüyüş yolu, dış mekan kullanımına uygun yeni nesil fitnes alanı, minyatür basketbol ve futbol sahaları, çocuklar için yeni oyun grupları ile prefabrik kafe inşa ediliyor.

Parkın yeşil alanları yeniden düzenlenirken peyzaj uygulamaları da eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

Ayrıca Kestel Belediyesi tarafından yapılan yenileme çalışmalarıyla çocuk oyun alanlarında mevcut ekipmanlar kaldırılarak yerlerine yeni nesil oyun grupları kuruluyor.

Oyun alanlarında kauçuk ve kum zemin yerine hijyenik yapısı ve dayanıklılığıyla öne çıkan özel bir zemin malzemesi tercih edilirken, kullanım ömrünü tamamlayan yürüyüş yolları ile yıpranan bölümler de yenileniyor.

Başkan Erol, "Aile parkımızı Kestel'imize yakışır bir yaşam alanına dönüştürüyoruz"

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, yapımı devam eden Aile Parkı yenileme çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Erol, yaklaşık 9 bin 500 metrekarelik alanda yürütülen çalışmalarla Aile Parkı'nın baştan sona yenilendiğini belirterek, parkın modern, güvenli ve fonksiyonel bir yaşam alanına dönüştürüleceğini söyledi.

Çalışmalar kapsamında 540 metrekare EPDM yürüyüş yolu yapılacağını ifade eden Başkan Erol, "Parkımıza açık havada spor yapılmasına imkan sağlayacak yeni nesil dış mekan fitnes aletleri, mini basketbol ve futbol sahaları, çocuk oyun grupları, prefabrik kafe ve geniş yeşil alanlar kazandırıyoruz. Her yaştan hemşerimizin keyifle vakit geçirebileceği modern bir yaşam alanı oluşturuyoruz." dedi.

Altyapının da tamamen yenilendiğini vurgulayan Başkan Erol, "Parkımızın aydınlatma sistemini güçlendirmek amacıyla elektrik direklerini yeniliyoruz. Yeşil alanlarımız için modern sulama hattı oluşturuyor, yağmur sularının yüzeyde birikmesini önlemek amacıyla drenaj hattı inşa ediyoruz. Böylece parkımız hem daha güvenli hem de daha kullanışlı bir yapıya kavuşacak." ifadelerini kullandı.

Çocuk oyun alanlarında güvenlik ve hijyenin ön planda tutulduğunu belirten Başkan Erol, "Yeni oyun grubumuzda çocuklarımızın ilgisini çekecek timsah figürlü tasarıma yer vereceğiz. Oyun alanlarında kauçuk ve kum yerine, doğal yapısıyla öne çıkan ve hijyen sağlayan zeytin çekirdeği esaslı özel bir zemin malzemesi kullanacağız." diye konuştu.