Kilis Polateli-Şahinbey OSB\'de doğal gaz dönemi başladı

Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Polateli- Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen doğal gaz yakma ve ağaçlandırma töreninde, doğal gazın bölgenin üretim altyapısını güçlendireceğini belirterek, 2030 yılına kadar 20 bin kişiye istihdam hedeflendiğini söyledi.

Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Polateli-Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen doğal gaz yakma ve ağaçlandırma töreninde, doğal gaz arzının başlamasının bölgenin üretim ve yatırım altyapısına önemli katkı sağlayacağını ifade etti. Vali Kalaylı, Kilis'in stratejik konumu, ulaşım bağlantıları, yatırım teşvikleri ve girişimci yapısıyla üretim ve yatırım kapasitesini her geçen gün artırdığını belirtti. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda üretim, istihdam, ihracat ve kalkınmayı merkeze alan yatırımları sürdürdüklerini dile getiren Kalaylı, hayata geçirilen her yatırımın Kilis'in geleceğine katkı sunduğunu kaydetti.

Gaziantep'in sanayi birikimi ile Kilis'in yatırım imkanlarını buluşturan Polateli-Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi'nin önemli bir kalkınma projesi olduğunu vurgulayan Kalaylı, 1303 hektarlık alana sahip bölgede 179 sanayi parselinin bulunduğunu, tekstil ve gıda başta olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösterileceğini söyledi. Kalaylı, bölgede 2030 yılına kadar yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Amanos Tünelleri Projesi ile İskenderun Limanı bağlantısının güçleneceğini belirten Kalaylı, son dönemde farklı şehirlerde gerçekleştirilen yatırım tanıtım toplantılarında Polateli-Şahinbey OSB'ye yoğun ilgi gösterildiğini söyledi.

Doğal gazın bölgeye ulaşmasının yatırımcılar açısından önemli bir avantaj oluşturduğunu dile getiren Kalaylı, Yeşil OSB hedefi doğrultusunda çevreye duyarlı ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Konuşmasında ağaçlandırma çalışmalarına da değinen Kalaylı, üretim ile çevre duyarlılığını birlikte ele aldıklarını belirterek, dikilecek her fidanın gelecek nesillere bırakılacak önemli bir emanet olduğunu söyledi.

Törene, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Atila Yıldırım, Kilis İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Coşkun, Kilis İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, Polateli Kaymakamı Salih Kaya ve diğer protokol üyeleri katıldı. - KİLİS