Kilis\'te Orman Yangınlarına Karşı Farkındalık Etkinliği

Kilis'te orman yangınlarının önlenmesine yönelik "Orman Benim" programı kapsamında düzenlenen etkinlikte, Kilis Valisi Ömer Kalaylı öğrenciler ve vatandaşlarla birlikte ormanlık alanda çöp topladı.

Etkinlikte konuşan Kalaylı, çevreyi korumanın ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti. Türkiye genelinde gerçekleştirilen etkinliklerin çevre bilincinin güçlenmesine ve toplumsal farkındalığın artmasına önemli katkı sağladığını ifade eden Kalaylı, doğanın korunması, orman varlığının güçlendirilmesi ve orman yangınlarıyla mücadele konusunda önemli yatırımlar yapıldığını söyledi.

Kalaylı, Türkiye'nin güçlü hava ve kara filoları, modern ekipmanları, teknolojik altyapısı ve eğitimli personeliyle yangınlara karşı daha hazırlıklı bir konumda bulunduğunu belirterek, Kilis'te de ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde gerekli hazırlıkların tamamlandığını kaydetti.

Orman yangınlarına karşı ekiplerin teyakkuz halinde görev yaptığını ifade eden Kalaylı, önleyici tedbirler, denetimler ve farkındalık çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğünü dile getirdi. Doğayı korumanın en önemli yolunun toplumsal bilinç ve ortak sorumluluk anlayışı olduğunu vurgulayan Kalaylı, öğrenciler, gençler ve gönüllülerin gösterdiği duyarlılığın umut verici olduğunu söyledi.

Programa, Kilis Vali Yardımcısı Okan Dağlı, Orman İşletme Müdürü Cem Mete Yılmaz ve diğer protokol üyeleri katıldı. - KİLİS