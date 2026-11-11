Kırıkkale’de şehit savcının adının yaşatıldığı hatıra ormanına fidan dikildi - Son Dakika
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Kırıkkale’de şehit savcının adının yaşatıldığı hatıra ormanına fidan dikildi

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Kırıkkale’de şehit savcının adının yaşatıldığı hatıra ormanına fidan dikildi
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Kırıkkale’de "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" temasıyla düzenlenen etkinlikte, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Hatıra Ormanı’na fidan dikildi.

Kırıkkale'de "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" temasıyla düzenlenen etkinlikte, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Hatıra Ormanı'na fidan dikildi.

Kırıkkale'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" sloganıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi. Kırıkkale Üniversitesi yerleşkesindeki Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Hatıra Ormanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Rüfai Şahin ve Adalet Komisyonu Başkanı Özgür Dursun, kurum personeli, hükümlüler ve denetimli serbestlik yükümlüleriyle birlikte fidan dikerek can suyu verdi. Programda çevre bilincinin artırılması, doğanın korunması ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakılmasının önemine dikkat çekildi. Etkinlikle hükümlü ve yükümlülerin toplumsal sorumluluk bilincinin geliştirilmesi ve topluma uyum süreçlerinin desteklenmesi amaçlandı.

Etkinliğe Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Aktepe, Cumhuriyet Savcısı Muhammed Emin Tut, Denetimli Serbestlik Müdürü Nuh Kaplan, Keskin Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mehmet Bülent Gürcan, Delice Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdür Vekili Mustafa Kirazoğlu ile kurum personeli, hükümlüler ve denetimli serbestlik yükümlüleri katıldı.

Kaynak: İHA
Mehmet Selim KirazCumhuriyet SavcısıYerel HaberlerKırıkkaleÇevreSon Dakika

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