Kırkağaç'ta Fırtına ve Yağış Hayatı Felç Etti - Son Dakika
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Kırkağaç'ta Fırtına ve Yağış Hayatı Felç Etti

Kırkağaç\'ta Fırtına ve Yağış Hayatı Felç Etti
02.07.2026 13:23
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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde fırtına ve sağanak, ağaçları devirdi, sokakları göle çevirdi.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesi İlyaslar Mahallesi'nde şiddetli fırtına ve sağanak yağış hayatı felç etti. Mahalle camisinin minaresindeki külah yan yatarken, ağaçlar devrildi, sokaklar göle döndü. Afette can kaybı yaşanmaması teselli oldu.

Kırkağaç ilçesine bağlı İlyaslar Mahallesi, aniden etkisini gösteren şiddetli fırtına ve sağanak yağışın ardından adeta savaş alanına döndü. Kısa sürede etkisini artıran olumsuz hava şartları nedeniyle mahallede hayat durma noktasına geldi.

Fırtınanın şiddetine dayanamayan mahalle camisinin minaresindeki külah yan yatarken, çok sayıda ağaç kökünden sökülerek yol ve çevresine devrildi. Yoğun yağış nedeniyle sokaklar suyla kaplandı, bazı noktalarda ulaşım güçlükle sağlandı.

Afette bazı evler ile araçlarda maddi hasar meydana geldi. Yaşanan büyük korkuya rağmen olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması mahalle sakinlerine derin bir nefes aldırdı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, devrilen ağaçların kaldırılması, su tahliyesi ve hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Kırkağaç, Fırtına, Fırtına, Manisa, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kırkağaç'ta Fırtına ve Yağış Hayatı Felç Etti - Son Dakika

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