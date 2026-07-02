Kırkağaç\'ta Fırtına ve Yağış Hayatı Felç Etti

Manisa'nın Kırkağaç ilçesi İlyaslar Mahallesi'nde şiddetli fırtına ve sağanak yağış hayatı felç etti. Mahalle camisinin minaresindeki külah yan yatarken, ağaçlar devrildi, sokaklar göle döndü. Afette can kaybı yaşanmaması teselli oldu.

Kırkağaç ilçesine bağlı İlyaslar Mahallesi, aniden etkisini gösteren şiddetli fırtına ve sağanak yağışın ardından adeta savaş alanına döndü. Kısa sürede etkisini artıran olumsuz hava şartları nedeniyle mahallede hayat durma noktasına geldi.

Fırtınanın şiddetine dayanamayan mahalle camisinin minaresindeki külah yan yatarken, çok sayıda ağaç kökünden sökülerek yol ve çevresine devrildi. Yoğun yağış nedeniyle sokaklar suyla kaplandı, bazı noktalarda ulaşım güçlükle sağlandı.

Afette bazı evler ile araçlarda maddi hasar meydana geldi. Yaşanan büyük korkuya rağmen olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması mahalle sakinlerine derin bir nefes aldırdı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, devrilen ağaçların kaldırılması, su tahliyesi ve hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. - MANİSA