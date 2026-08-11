Kırklareli\'de Sürdürülebilir Balıkçılık Denetimi

Kırklareli'nin Vize ilçesinde, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması ve su ürünleri kaynaklarının korunması amacıyla denetim gerçekleştirildi.

Kırklareli Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Teknik personeller tarafından gerçekleştirilen kontrollerde, 15 Ağustos 2026 tarihi akşamına kadar devam eden palamut avcılığı yasağı kapsamında incelemelerde bulunuldu. Denetimlerde avcılık faaliyetleri kontrol edilirken, yasaklara uyulmasının su ürünleri popülasyonunun korunması ve balıkçılığın gelecek nesillere sürdürülebilir şekilde aktarılması açısından önemine dikkat çekildi.

Yetkililer, su ürünleri kaynaklarının korunması amacıyla denetimlerin sürdürüleceğini belirtti.