Kırklareli\'nde Çerezlik Kabak Çekirdeği Ekimi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Eskitaşlı köyünde alternatif ürünleri yaygınlaştırmak amacıyla çerezlik kabak çekirdeği ekimi yapıldı.

Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekiplerince alternatif ürünleri yaygınlaştırmak amacıyla Eskitaşlı köyünde bir çiftçinin tarlasında çerezlik kabak çekirdeği demonstrasyonu kuruldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, ekimi yapılan kabak çekirdeklerinin sezon boyunca teknik personelce takibinin yapılacağını bildirdi. - KIRKLARELİ