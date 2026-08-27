Kırklareli'nde Fırtına Uyarısı - Son Dakika
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Kırklareli'nde Fırtına Uyarısı

Kırklareli\'nde Fırtına Uyarısı
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Kırklareli'nin sahil kesimlerinde fırtına bekleniyor, rüzgar saatte 75 km hıza ulaşabilir.

Kırklareli'nin Demirköy ve Vize ilçelerinin sahil kesimlerinde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Rüzgarın saate 50 ila 75 kilometreye varan hızlara ulaşması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Batı Karadeniz'in batısında, Kırklareli-İstanbul arasında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde, saatte 50 ila 75 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın 28 Ağustos Cuma günü saat 18.00'de başlayarak 29 Ağustos Cumartesi günü saat 23.59'a kadar etkili olacağı bildirildi. Yetkililer, fırtına nedeniyle ulaşımda ve deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekerken, sahil kesiminde yaşayan vatandaşlar, denizciler ve balıkçıların dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça denize açılmamalarını istedi.

Fırtına nedeniyle yaşanabilecek acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşılabileceği, konum ve acil durum bilgilerinin hızlı şekilde iletilmesi amacıyla Hayat 112 uygulamasının da kullanılabileceği belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Kırklareli'nde Fırtına Uyarısı - Son Dakika

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