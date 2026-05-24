Kırklareli\'nde Kanola Tarlaları Denetlendi

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biri olan Kırklareli'nde, baharın gelişiyle birlikte çiçek açan kanola ekili tarlalar kontrolden geçirildi.

Kanola tarlalarında kontroller gerçekleştiren Babaeski İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, iklim ve hava olaylarının etkisiyle çiçek açma, yaprak dökme gibi meydana gelen mevsimsel ve biyolojik değişimlerini inceledi.

Kanolanın yalnızca ekonomik getirisiyle değil, farklı kullanım alanlarıyla da öne çıktığını vurgulayan teknik ekipler, bitkinin arıcılık açısından önemli bir nektar kaynağı olduğunu, hasat sonrası kalan artıkların ise büyükbaş hayvan beslemesinde kaba yem olarak değerlendirilebildiğini bildirdi.

Üreticiler, kurak alanlarda verimli sonuçlar alınabilmesi, buğdaya göre daha fazla gelir sağlaması ve yağ sanayisinin yoğun talep göstermesinin kanolayı cazip hale getirdiği için tercih ettiklerini söyledi. - KIRKLARELİ